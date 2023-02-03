Vav TV İzle
Haberler Ekonomi MAZOT, BENZİN, LPG'de ÇİFTE BAYRAM! İndirimle 1 Litresi 21 TL'nin altına düşecek! Brent petrolün varil fiyatı 82,12 dolarla diplere düştü! Shell, BP, Opet, TOTAL...

MAZOT, BENZİN, LPG'de ÇİFTE BAYRAM! İndirimle 1 Litresi 21 TL'nin altına düşecek! Brent petrolün varil fiyatı 82,12 dolarla diplere düştü! Shell, BP, Opet, TOTAL...

Akaryakıt fiyatları hakkında aramalar hız kazandı. Benzin ve motorin fiyatlarında güncel tarife araç sahipleri tarafından merak ediliyor. Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 82,12 dolardan işlem görüyor. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre 4 Şubat gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere akaryakıt fiyatları için bir indirim daha bekleniyor. Peki, 1 LT benzin, mazot ve LPG kaç TL oldu? Akaryakıta indirim geldi mi? İşte güncel fiyat listesi...

takvim.com.tr
03.02.2023 10:46 - Son Güncelleme: 03.02.2023 10:46
MAZOT, BENZİN, LPG’de ÇİFTE BAYRAM! İndirimle 1 Litresi 21 TL’nin altına düşecek! Brent petrolün varil fiyatı 82,12 dolarla diplere düştü! Shell, BP, Opet, TOTAL...

Benzin ve motorin fiyatları hakkında aramalar hız kazandı. İndirim ve zam haberleri için sürücüler güncel benzin fiyatlarını arama motorlarında sorguluyor. Peki,1 LT benzin ve motorin kaç TL olacak? Benzin ve motorine indirim gelecek mi? İşte detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
MAZOT, BENZİN, LPG’de ÇİFTE BAYRAM! İndirimle 1 Litresi 21 TL’nin altına düşecek! Brent petrolün varil fiyatı 82,12 dolarla diplere düştü! Shell, BP, Opet, TOTAL...

MOTORİN İNDİRİM HABERİ GELDİ

Motorin fiyatları için 3 Şubat Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 65 kuruşluk bir indirim geldi.

MAZOT, BENZİN, LPG’de ÇİFTE BAYRAM! İndirimle 1 Litresi 21 TL’nin altına düşecek! Brent petrolün varil fiyatı 82,12 dolarla diplere düştü! Shell, BP, Opet, TOTAL...

4 Şubat Cumartesi günü gece yarısından sonra motorin litre fiyatı için 68 kuruşluk bir daha indirim bekleniyor.

MAZOT, BENZİN, LPG’de ÇİFTE BAYRAM! İndirimle 1 Litresi 21 TL’nin altına düşecek! Brent petrolün varil fiyatı 82,12 dolarla diplere düştü! Shell, BP, Opet, TOTAL...

BENZİN FİYATI İÇİN İNDİRİM-ZAM VAR MI?

Benzin fiyatı için herhangi bir değişiklik yaşanmadı. Yarın için de benzin fiyatları için herhangi bir indirim-zam beklenmiyor.

MAZOT, BENZİN, LPG’de ÇİFTE BAYRAM! İndirimle 1 Litresi 21 TL’nin altına düşecek! Brent petrolün varil fiyatı 82,12 dolarla diplere düştü! Shell, BP, Opet, TOTAL...

BENZİN VE MAZOT FİYATI NE KADAR OLDU?

Motorin fiyatları

İstanbul 21.82 TL
Ankara 22.11 TL
İzmir 22.15 TL

SON DAKİKA