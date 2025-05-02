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Mayıs ayı emekli promosyon kampanyaları: 12, 15, 25 bin TL hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

2025 Mayıs itibarıyla emekli maaşlarını bankalara taşıyanlar için promosyon kampanyaları güncellendi. Kamu ve özel bankalar, SGK emekli maaşı karşılığında emeklilere 12 bin TL ile 27 bin TL arasında değişen promosyon ödemeleri sağlıyor. Emekli banka promosyon tutarlar ne kadar? En yüksek promosyon veren bankalar hangisi? sorularına yanıt aranıyor. İşte Mayıs ayı güncel fiyatlar…

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Giriş Tarihi :02 Mayıs 2025 , 23:36 Güncelleme Tarihi :02 Mayıs 2025 , 23:36
Mayıs ayı emekli promosyon kampanyaları: 12, 15, 25 bin TL hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

2025 Mayıs ayında, emekli maaşı banka promosyonu teklifleri güncellenerek, SGK emeklilerine kamu ve özel bankalar tarafından 30 bin TL'ye kadar promosyon ödemesi yapılması sağlandı. Vakıfbank ve Halkbank gibi birçok banka, emeklilere yapılan promosyon ödemelerini Mayıs ayı itibarıyla yeniledi. Peki en yüksek promosyonu hangi banka veriyor? İşte güncel liste!

Mayıs ayı emekli promosyon kampanyaları: 12, 15, 25 bin TL hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

Mayıs 2025 itibarıyla en yüksek emekli promosyonu veren bankalar ve sundukları fırsatlar şöyle ⤵

🔹 Akbank:
SGK emekli maaşını taşıyanlara toplamda 17.500 TL'ye kadar ödül sunuyor. Bu ödül;

15.000 TL nakit promosyon

2.500 TL chip-para olarak veriliyor.

Mayıs ayı emekli promosyon kampanyaları: 12, 15, 25 bin TL hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

🔹 Ziraat Bankası:
Maaşını taşıyan SGK emeklilerine 12.000 TL'ye kadar nakit promosyon veriyor.

Mayıs ayı emekli promosyon kampanyaları: 12, 15, 25 bin TL hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

🔹 Halkbank:
3 yıl taahhüt veren emekliler için 12.000 TL'ye varan promosyon imkanı sağlanıyor.

Mayıs ayı emekli promosyon kampanyaları: 12, 15, 25 bin TL hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

🔹 VakıfBank:
12.000 TL'ye kadar standart promosyon + Troy Emekli Kart harcamalarına bağlı 15.000 TL'ye kadar ek ödeme ile toplam 27.000 TL'ye kadar promosyon fırsatı sunuluyor.

Mayıs ayı emekli promosyon kampanyaları: 12, 15, 25 bin TL hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

🔹 DenizBank:
Emekli maaşını taşıyanlara 20.000 TL'ye kadar nakit promosyon sunuyor.

🔹 Garanti BBVA:
Maaşını bu bankaya yönlendiren emekliler 15.000 TL'ye varan promosyon alabiliyor.

Mayıs ayı emekli promosyon kampanyaları: 12, 15, 25 bin TL hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

🔹 ING:
Ek kampanyalarla birlikte 25.000 TL'ye kadar nakit promosyon fırsatı sağlanıyor.

Mayıs ayı emekli promosyon kampanyaları: 12, 15, 25 bin TL hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

🔹 İş Bankası:
SGK emeklilerine 14.000 TL'ye kadar promosyon ödemesi yapılıyor.

Mayıs ayı emekli promosyon kampanyaları: 12, 15, 25 bin TL hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

🔹 QNB Finansbank:
15.000 TL nakit promosyon + emekli kredi kartına yıllık 1.200 TL indirimle toplamda 16.200 TL'ye varan ödül sunuluyor.

🔹 TEB:
Emekli maaşını taşıyanlara 12.000 TL ana promosyon + 9.000 TL ek kampanya ile 21.000 TL'ye kadar promosyon veriliyor.

Mayıs ayı emekli promosyon kampanyaları: 12, 15, 25 bin TL hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

🔹 Yapı Kredi:
3 yıl taahhüt veren SGK emeklileri için 20.000 TL'ye varan nakit promosyon imkanı sağlanıyor.

Mayıs ayı emekli promosyon kampanyaları: 12, 15, 25 bin TL hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

🔴Not: Emekli promosyonlarına dair en güncel ve kesin bilgilere ulaşmak için ilgili bankaların resmi internet sitelerini ziyaret edebilirsiniz.

(Fotoğraflar: Takvim Foto Arşiv, AA)