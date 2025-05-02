Mayıs ayı emekli promosyon kampanyaları: 12, 15, 25 bin TL hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

2025 Mayıs ayında, emekli maaşı banka promosyonu teklifleri güncellenerek, SGK emeklilerine kamu ve özel bankalar tarafından 30 bin TL'ye kadar promosyon ödemesi yapılması sağlandı. Vakıfbank ve Halkbank gibi birçok banka, emeklilere yapılan promosyon ödemelerini Mayıs ayı itibarıyla yeniledi. Peki en yüksek promosyonu hangi banka veriyor? İşte güncel liste!