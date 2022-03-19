Mart ayı doğalgaz yardımı ne zaman ödenecek? 📣Doğalgaz fatura desteği başvuru şartları 2022! Doğalgaz desteği başvuruları nasıl yapılacak?

Tüm illerden vatandaşlar tarafından doğalgaz fatura desteği başvuru şartları 2022 yoğun bir şekilde araştırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi olan ailelere sosyal yardımlar kapsamında doğalgaz fatura destek ödemesi de yapılıyor. Başvuru yapmak isteyenler ise yararlanma şartlarının neler olduğunu merak ediyor. Ekonomi gündeminde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki Mart ayı doğalgaz yardımı ne zaman odenecek? Başvurular nasıl yapılacak?