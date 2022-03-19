Mart ayı doğalgaz yardımı ne zaman ödenecek? 📣Doğalgaz fatura desteği başvuru şartları 2022! Doğalgaz desteği başvuruları nasıl yapılacak?
Ekonomi gündeminde vatandaşların en çok araştırdığı konular arasında doğalgaz fatura desteği yer alıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine toplantısı sonrasında ihtiyaç sahibi ailelere bu desteğin yapılacağını duyurmuştu ve 18 Şubat Cuma günü başvurular alınmaya başlandı. Gözler Mart ayına çevrildi ve ödemelerin hangi tarihte yapılacağı merak konusu oldu. Peki Doğalgaz fatura desteği başvuru şartları 2022! Mart ayı doğalgaz yardımı ne zaman ödenecek? Doğalgaz desteği başvuruları nasıl yapılacak?
19.03.2022 13:14 - Son Güncelleme: 19.03.2022 13:14
Tüm illerden vatandaşlar tarafından doğalgaz fatura desteği başvuru şartları 2022 yoğun bir şekilde araştırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi olan ailelere sosyal yardımlar kapsamında doğalgaz fatura destek ödemesi de yapılıyor. Başvuru yapmak isteyenler ise yararlanma şartlarının neler olduğunu merak ediyor. Ekonomi gündeminde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki Mart ayı doğalgaz yardımı ne zaman odenecek? Başvurular nasıl yapılacak?