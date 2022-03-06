MART 2022 UCUZ AYÇİÇEK YAĞI FİYATLARI! BİM, A101, ŞOK, MİGROS, Carrefoursa’da Ayçiçek yağı kaç TL oldu? 5 LT Yudum, Abalı, Kırlangıç güncel fiyatlar!

'STOKÇULUK YAPIYORLAR, YAĞLARI RAFLARDAN ÇEKİYORLAR'

Yine büyük bir market zincirinde vatandaş ile market çalışanları arasında yaşanan tartışma yaşandı. Vatandaşlar, market çalışanlarının ellerinde bulunan yağı depoya götürerek satmadığını ve stokçuluk yaptığını öne sürerek tepki gösterdi.

ZAM OYUNU İFŞA OLDU

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü ise marketlerin zam oyununu ifşa etti. Bir zincir markete alışveriş yapmaya giden vatandaş, 5 litrelik ayçiçek yağının fiyatını 130 lira görünce almak istedi. Fakat vatandaş kasaya gidene kadar ayçiçek yağı zamlandı.

130 LİRALIK YAĞ KASADA 200 LİRA OLDU



Kasada ayçiçek yağının fiyatının 200 lira olduğunu öğrenen vatandaş isyan etti. Daha sonra olayı kameraya çeken vatandaş, kasiyere 130 liradan geçmesi gerektiğini söyledi. Ancak bu istek kabul olmayınca vatandaş, bakanlığa şikayette bulunacağını söyledi. Daha sonra market görevlileri vatandaştan kamerasını kapatmasını isteyerek güvenlik görevlilerini çağırdı. Vatandaş ise polis çağıracağını ifade etti. Bu durum karşısında vatandaşlardan bazıları bu duruma isyan etti.