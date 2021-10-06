Marketlerle ilgili flaş gelişme: O ürünlerin satışı yasaklanıyor! BİM-A101-ŞOK ve Migros market bundan sonra...

Marketlerle alakalı flaş bir ilerleme yaşandı. Küçük esnafı güvenliğini sağlamak ve fahiş fiyatların önüne geçmek adına zincir marketlerde birtakım ürünlerin satışına yasak getirilecek. Son zamanlarda gündemde olan fahiş fiyatların önüne geçmek ve vatandaşa ucuz ürün ulaştırmak hedefleniyor. Zincir marketlerin de ABD'de bulunduğu gibi otoyol kenarlarında kurulması düşünülüyor.