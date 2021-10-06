Marketlerle ilgili flaş gelişme: O ürünlerin satışı yasaklanıyor! BİM-A101-ŞOK ve Migros market bundan sonra...
Peş peşe gelişmeler yaşanıyor. BİM-A101-ŞOK ve Migros marketlerde o ürünlerin satışı yasaklanabilir. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen zamanlarda Tarım Kredi Kooperatif marketinden alışveriş yapar iken bu marketlerin adedinin artırılacağı müjdesini vermişti. Dün de Tarım Kredi Kooperatifi Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, Meclis'e gelerek AK Parti yöneticileri ile görüştü. Hedeflenen düzenlemede, bin 500 metrekareden ufak alanda hizmet veren zincir marketlerde kozmetik ve kırtasiye gibi ürünlerinin satışının yasaklanması tartışılıyor.
Marketlerle alakalı flaş bir ilerleme yaşandı. Küçük esnafı güvenliğini sağlamak ve fahiş fiyatların önüne geçmek adına zincir marketlerde birtakım ürünlerin satışına yasak getirilecek. Son zamanlarda gündemde olan fahiş fiyatların önüne geçmek ve vatandaşa ucuz ürün ulaştırmak hedefleniyor. Zincir marketlerin de ABD'de bulunduğu gibi otoyol kenarlarında kurulması düşünülüyor.
BAZI ÜRÜNLERİN SATIŞI YASAKLANIYOR
Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen zamanlarda Tarım Kredi Kooperatif marketinden alışveriş yapar iken bu marketlerin adedinin artırılacağı müjdesini vermişti. Dün de Tarım Kredi Kooperatifi Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, Meclis'e gelerek AK Parti yöneticileri ile görüştü.
Bir yandan tarım kooperatiflerinin market adedi artırılırken başka yandan perakende düzenlemesi ile vatandaşın ucuz ürüne ulaşmasının sağlanması hedefleniyor. Düzenlemede, bin 500 metrekareden ufak alanda hizmet veren zincir marketlerde kozmetik ve kırtasiye gibi ürünlerinin satışının yasaklanması tartışılıyor.
Çalışma kapsamında, Süpermarket Ombusmanlığı sistemi de değerlendiriliyor. Sonuç olarak büyük zincir marketlerin piyasa güçlerini tedarikçilere karşı kötüye kullanmalarını ve serbest piyasa sistemine aykırı şekilde haksız kazanç elde etmelerini önüne geçilecek. Düzenleme ile perakendeciler ve tedarikçiler tedarik sözleşmeleri yapacak.
Erdoğan'ın Tarım Kredi Kooperatifleri'nin market sayılarının artırılacağını açıklamasının sonrasında yerli ve milli e-ticaret platformu PttAVM.com da harekete geçti. Halihazırda Tarım Kredi Kooperatifleri'nin ürünlerini çevrimiçi ortamda satan PTT iştirak şirketi PttAVM.com bu dönemde bünyesindeki kooperatif ürün yelpazesini genişletecek.
PttAVM.com Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, "Halihazırda Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) ve Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü'nün (TAGEM) ürünlerini vatandaşlarımıza ideal fiyatlarla ulaştırıyoruz. Yeni dönemde ürün yelpazemizi genişleterek vatandaşa daha çok ürünü buluşturmayı hedefliyoruz" dedi.