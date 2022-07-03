Mahkemeden flaş ücretsiz izin kararı! Kıdem tazminatına eklenecek!

Oy birliği ile alınan kararda şöyle denildi:

"Yargıtay 9. ve 22. Hukuk dairelerinin yerleşik kararlarına göre işçinin ücretsiz izinde bulunduğu sürelerde iş akdi askıdadır. İşçinin 6 aylık kıdem hesabına deneme ve askıda kalan sürelerde dahil edilir. Başka bir anlatımla bu hesapta fiili çalışma süreleri mutlak olarak aranmaz.