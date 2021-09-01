Maddi güvencesi olmayan ailelerin kira ödemesine gerek kalmadı ödemeler netleşti! Devletten kiracılara kira yardımı!

Devlet doğrultusundan sağlanan çok sayıda yardım ödemesi bulunuyor. Bu ödemeler kişilerin içerisinde bulundukları zor durumlardan kurtulmaları ve mağduriyet yaşamamaları adına sağlanıyor. Devletin para yardımları uygulaması arasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı üzerinden oluşturulan kentsel dönüşüm kira yardımı uygulaması da yer almaktadır. Türkiye'nin en büyük ve en pahalı üç kenti arasında gösterilen Ankara, İstanbul ve İzmir amacıyla kentsel dönüşüm kira yardımı rakamı 1.150 lira olarak ödenmektedir. Kira yardımı almak amacıyla tahliyeden itibaren en geç 1 sene içersinde müracaat yapılması gerekiyor.