Maaşlara refah payı ilave edilir mi? SSK-Bağkur emeklisi, memur, kamu işçisi zam takvimi oluştu! Hangi ek ödemeler yapılacak?

Türkiye 2025 yılına toplu sözleşme görüşmelerinin damga vuracağı bir döneme giriyor. Hem kamu hem özel sektörde yaklaşık 7.4 milyon çalışan, masadaki zam oranlarına ve sosyal haklara kilitlenmiş durumda. Bu sürecin hemen ardından temmuz ayında ise SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileriyle birlikte toplamda 20 milyondan fazla kişinin maaşlarına artış yapılacak. İşte milyonların kazanç takvimine dair Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem'in açıklamaları.
Toplu Sözleşme Takvimi: Sırasıyla Kimlerin Hakları Belirlenecek?
Bu yıl kamu işçileri, memurlar, emekli memurlar ve özel sektör çalışanları için toplu sözleşme süreci hızla ilerleyecek. İlk olarak 600 bin kamu işçisini kapsayan toplu sözleşme görüşmeleri başlayacak.
Devamında, yaklaşık 5 milyon memur ve 3 milyon emekli için yapılacak görüşmelerde zam oranları belirlenecek.
Ağustos ayında memurlar ve emekli memurlar için toplu sözleşme görüşmeleri başlayacak. Bu görüşmeler, 2026 ve 2027 yıllarını kapsayan iki yıllık zam oranlarını belirleyecek.
Eylül ayında ise özel sektörde 300 bin metal işçisinin zamları için masaya oturulacak.
Kamu İşçileri Ne İstiyor?
Kamu işçilerini temsilen görüşmeleri yürüten TÜRKİŞ ve HAK-İŞ, oldukça yüksek oranlı zam talepleriyle dikkat çekiyor. İki konfederasyon, "Günlük en düşük ücretin 1.800 TL'ye çıkarılması, ardından 2025'in ilk yarısında %50 zam ve diğer altı aylık dönemler için %25 zam yapılması, üzerine ise %10 refah payı verilmesi" talebinde bulunuyor.
Kamu işvereninin önerisi ise henüz netleşmedi, bu yüzden kamu işçilerinin talepleri masada şekillenecek.
Memurlar ve Emekliler Ne Bekliyor?
Yaklaşık 5 milyon memur ve 3 milyon emekli için temmuz ayında yapılacak maaş artışları, tüm toplu sözleşme sürecinin en kritik noktalarından biri. Bu görüşmelerde, memur ve emeklilerin maaş artışlarının yanı sıra sosyal haklar ve ek göstergeler de masaya gelecek.
2026 ve 2027 yıllarında her iki dönemdeki ocak ve temmuz aylarında yapılacak zam oranları da netleşecek.
Masaya Gelecek Talepler
Memur sendikaları, ücret artışlarının yanı sıra birçok ek talebi masaya getirecek. Bunlar arasında, ek gösterge artışı, görevde yükselme sınavları, bayram ikramiyesi, kira yardımı ve emeklilere yönelik aile desteği gibi konular yer alacak. Ayrıca, sözleşmeli personele kadro verilmesi, disiplin affı, doğum sonrası yarı zamanlı çalışma gibi talepler de gündemde.
Temmuz Ayında Beklenen Zammın Ayrıntıları
2025'in ikinci maaş artışı temmuz ayında yapılacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 6 aylık enflasyon oranında zam alırken; memurlar ve emekli memurlar %5 toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı alacak.
Enflasyon Verileriyle Zammın Etkisi
TÜİK tarafından açıklanan üç aylık enflasyon verilerine göre, memurlara yapılacak zam oranı %9,02'ye ulaşıyor. Şu ana kadar açıklanan verilere göre, üç aylık enflasyon farkı %3,83 oranında oluştu.
Kalan üç aylık enflasyon verileriyle birlikte, zam oranının %13-14 arasında olması bekleniyor.
Emekliler Ne Kadar Zam Alacak?
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zam oranı ise %10,06 olarak belirlendi. Ancak bu oran, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarının enflasyon verileriyle daha da artacak.
Yıl sonuna kadar yapılan tahminler, emeklilerin zam oranının %15-16 civarına ulaşabileceğini gösteriyor.
Emekli maaşlarına yapılacak zam şu anki 14.469 TL'lik taban maaşına yansıyacak.
Maaşlara Refah Payı Eklenir Mi?
Emekliler kesin zam oranını 3 Temmuz'da öğrenecek. Aynı ay içerisinde zamlı ödemeler yapılacak. Ayrıca emeklilere ek iyileştirme konusu da Temmuz zammının belli olmasının ardından masaya yatırılacak.
Halen 14 bin 469 lira olan en düşük ödemenin artırılıp artırılmayacağı konusunda karar verilecek. Ayrıca refah payı vb. talepler de değerlendirilecek. Taban aylık artışı ve refah payı gibi düzenlemeler yasal düzenlemeyle hayata geçirilecek.
Hangi Ek Ödemeler Yapılacak?
Yılın geri kalanında milyonları şu ek ödemeler bekliyor:
- Emeklilere Haziran başında Kurban Bayramı ikramiyesi verilecek.
- Banka promosyonları güncellenecek.
- Kamu işçilerine 26 günlük ilave tediye (ikramiye) verilecek. 13 günlük bölümü Haziran ya da Temmuz ayında, 13 günlük bölümü de Aralık'ta bekleniyor.
- Öğretmenlere Eylül ayı başında öğretim yılına hazırlık ödeneği verilecek.
- Maden işletmelerinde yeraltı işlerinde çalışanlara 23 Aralık'ta ilave tediye ödenecek.
(Fotoğraflar: Takvim Foto Arşiv)