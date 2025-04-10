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Maaşlara refah payı ilave edilir mi? SSK-Bağkur emeklisi, memur, kamu işçisi zam takvimi oluştu! Hangi ek ödemeler yapılacak?

2025 yılı Türkiye'deki milyonlarca çalışanın yaşam standartlarını etkileyen toplu sözleşmelerin yapıldığı bir yıl olacak. Kamu işçileri, memurlar ve emekliler bu süreçte maaş artışları ve sosyal haklar konusunda önemli kazanımlar elde etmeyi umuyor. Kamu işvereni ile sendikalar arasındaki görüşmelerin sonucu milyonlarca çalışanın ekonomik durumunu belirleyecek. Temmuz ayında yapılacak zammın ardından ise memurlar ve emekliler yeni maaşlarıyla daha rahat bir döneme girecek.

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Giriş Tarihi :10 Nisan 2025 , 11:39 Güncelleme Tarihi :10 Nisan 2025 , 11:39
Maaşlara refah payı ilave edilir mi? SSK-Bağkur emeklisi, memur, kamu işçisi zam takvimi oluştu! Hangi ek ödemeler yapılacak?

Türkiye 2025 yılına toplu sözleşme görüşmelerinin damga vuracağı bir döneme giriyor. Hem kamu hem özel sektörde yaklaşık 7.4 milyon çalışan, masadaki zam oranlarına ve sosyal haklara kilitlenmiş durumda. Bu sürecin hemen ardından temmuz ayında ise SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileriyle birlikte toplamda 20 milyondan fazla kişinin maaşlarına artış yapılacak. İşte milyonların kazanç takvimine dair Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem'in açıklamaları.

Maaşlara refah payı ilave edilir mi? SSK-Bağkur emeklisi, memur, kamu işçisi zam takvimi oluştu! Hangi ek ödemeler yapılacak?

Toplu Sözleşme Takvimi: Sırasıyla Kimlerin Hakları Belirlenecek?
Bu yıl kamu işçileri, memurlar, emekli memurlar ve özel sektör çalışanları için toplu sözleşme süreci hızla ilerleyecek. İlk olarak 600 bin kamu işçisini kapsayan toplu sözleşme görüşmeleri başlayacak.

Maaşlara refah payı ilave edilir mi? SSK-Bağkur emeklisi, memur, kamu işçisi zam takvimi oluştu! Hangi ek ödemeler yapılacak?

Devamında, yaklaşık 5 milyon memur ve 3 milyon emekli için yapılacak görüşmelerde zam oranları belirlenecek.

Ağustos ayında memurlar ve emekli memurlar için toplu sözleşme görüşmeleri başlayacak. Bu görüşmeler, 2026 ve 2027 yıllarını kapsayan iki yıllık zam oranlarını belirleyecek.

Maaşlara refah payı ilave edilir mi? SSK-Bağkur emeklisi, memur, kamu işçisi zam takvimi oluştu! Hangi ek ödemeler yapılacak?

Eylül ayında ise özel sektörde 300 bin metal işçisinin zamları için masaya oturulacak.

Maaşlara refah payı ilave edilir mi? SSK-Bağkur emeklisi, memur, kamu işçisi zam takvimi oluştu! Hangi ek ödemeler yapılacak?

Kamu İşçileri Ne İstiyor?

Kamu işçilerini temsilen görüşmeleri yürüten TÜRKİŞ ve HAK-İŞ, oldukça yüksek oranlı zam talepleriyle dikkat çekiyor. İki konfederasyon, "Günlük en düşük ücretin 1.800 TL'ye çıkarılması, ardından 2025'in ilk yarısında %50 zam ve diğer altı aylık dönemler için %25 zam yapılması, üzerine ise %10 refah payı verilmesi" talebinde bulunuyor.

Maaşlara refah payı ilave edilir mi? SSK-Bağkur emeklisi, memur, kamu işçisi zam takvimi oluştu! Hangi ek ödemeler yapılacak?

Kamu işvereninin önerisi ise henüz netleşmedi, bu yüzden kamu işçilerinin talepleri masada şekillenecek.

Maaşlara refah payı ilave edilir mi? SSK-Bağkur emeklisi, memur, kamu işçisi zam takvimi oluştu! Hangi ek ödemeler yapılacak?

Memurlar ve Emekliler Ne Bekliyor?

Yaklaşık 5 milyon memur ve 3 milyon emekli için temmuz ayında yapılacak maaş artışları, tüm toplu sözleşme sürecinin en kritik noktalarından biri. Bu görüşmelerde, memur ve emeklilerin maaş artışlarının yanı sıra sosyal haklar ve ek göstergeler de masaya gelecek.

Maaşlara refah payı ilave edilir mi? SSK-Bağkur emeklisi, memur, kamu işçisi zam takvimi oluştu! Hangi ek ödemeler yapılacak?

2026 ve 2027 yıllarında her iki dönemdeki ocak ve temmuz aylarında yapılacak zam oranları da netleşecek.

Maaşlara refah payı ilave edilir mi? SSK-Bağkur emeklisi, memur, kamu işçisi zam takvimi oluştu! Hangi ek ödemeler yapılacak?

Masaya Gelecek Talepler

Memur sendikaları, ücret artışlarının yanı sıra birçok ek talebi masaya getirecek. Bunlar arasında, ek gösterge artışı, görevde yükselme sınavları, bayram ikramiyesi, kira yardımı ve emeklilere yönelik aile desteği gibi konular yer alacak. Ayrıca, sözleşmeli personele kadro verilmesi, disiplin affı, doğum sonrası yarı zamanlı çalışma gibi talepler de gündemde.

Maaşlara refah payı ilave edilir mi? SSK-Bağkur emeklisi, memur, kamu işçisi zam takvimi oluştu! Hangi ek ödemeler yapılacak?

Temmuz Ayında Beklenen Zammın Ayrıntıları

2025'in ikinci maaş artışı temmuz ayında yapılacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 6 aylık enflasyon oranında zam alırken; memurlar ve emekli memurlar %5 toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı alacak.

Maaşlara refah payı ilave edilir mi? SSK-Bağkur emeklisi, memur, kamu işçisi zam takvimi oluştu! Hangi ek ödemeler yapılacak?

Enflasyon Verileriyle Zammın Etkisi

TÜİK tarafından açıklanan üç aylık enflasyon verilerine göre, memurlara yapılacak zam oranı %9,02'ye ulaşıyor. Şu ana kadar açıklanan verilere göre, üç aylık enflasyon farkı %3,83 oranında oluştu.

Kalan üç aylık enflasyon verileriyle birlikte, zam oranının %13-14 arasında olması bekleniyor.

Maaşlara refah payı ilave edilir mi? SSK-Bağkur emeklisi, memur, kamu işçisi zam takvimi oluştu! Hangi ek ödemeler yapılacak?

Emekliler Ne Kadar Zam Alacak?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zam oranı ise %10,06 olarak belirlendi. Ancak bu oran, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarının enflasyon verileriyle daha da artacak.

Maaşlara refah payı ilave edilir mi? SSK-Bağkur emeklisi, memur, kamu işçisi zam takvimi oluştu! Hangi ek ödemeler yapılacak?

Yıl sonuna kadar yapılan tahminler, emeklilerin zam oranının %15-16 civarına ulaşabileceğini gösteriyor.

Emekli maaşlarına yapılacak zam şu anki 14.469 TL'lik taban maaşına yansıyacak.

Maaşlara refah payı ilave edilir mi? SSK-Bağkur emeklisi, memur, kamu işçisi zam takvimi oluştu! Hangi ek ödemeler yapılacak?

Maaşlara Refah Payı Eklenir Mi?

Emekliler kesin zam oranını 3 Temmuz'da öğrenecek. Aynı ay içerisinde zamlı ödemeler yapılacak. Ayrıca emeklilere ek iyileştirme konusu da Temmuz zammının belli olmasının ardından masaya yatırılacak.

Halen 14 bin 469 lira olan en düşük ödemenin artırılıp artırılmayacağı konusunda karar verilecek. Ayrıca refah payı vb. talepler de değerlendirilecek. Taban aylık artışı ve refah payı gibi düzenlemeler yasal düzenlemeyle hayata geçirilecek.

Maaşlara refah payı ilave edilir mi? SSK-Bağkur emeklisi, memur, kamu işçisi zam takvimi oluştu! Hangi ek ödemeler yapılacak?

Hangi Ek Ödemeler Yapılacak?

Yılın geri kalanında milyonları şu ek ödemeler bekliyor:
- Emeklilere Haziran başında Kurban Bayramı ikramiyesi verilecek.
- Banka promosyonları güncellenecek.

Maaşlara refah payı ilave edilir mi? SSK-Bağkur emeklisi, memur, kamu işçisi zam takvimi oluştu! Hangi ek ödemeler yapılacak?

- Kamu işçilerine 26 günlük ilave tediye (ikramiye) verilecek. 13 günlük bölümü Haziran ya da Temmuz ayında, 13 günlük bölümü de Aralık'ta bekleniyor.

Maaşlara refah payı ilave edilir mi? SSK-Bağkur emeklisi, memur, kamu işçisi zam takvimi oluştu! Hangi ek ödemeler yapılacak?

- Öğretmenlere Eylül ayı başında öğretim yılına hazırlık ödeneği verilecek.
- Maden işletmelerinde yeraltı işlerinde çalışanlara 23 Aralık'ta ilave tediye ödenecek.

Maaşlara refah payı ilave edilir mi? SSK-Bağkur emeklisi, memur, kamu işçisi zam takvimi oluştu! Hangi ek ödemeler yapılacak?

(Fotoğraflar: Takvim Foto Arşiv)