Maaşlara refah payı ilave edilir mi? SSK-Bağkur emeklisi, memur, kamu işçisi zam takvimi oluştu! Hangi ek ödemeler yapılacak?

Türkiye 2025 yılına toplu sözleşme görüşmelerinin damga vuracağı bir döneme giriyor. Hem kamu hem özel sektörde yaklaşık 7.4 milyon çalışan, masadaki zam oranlarına ve sosyal haklara kilitlenmiş durumda. Bu sürecin hemen ardından temmuz ayında ise SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileriyle birlikte toplamda 20 milyondan fazla kişinin maaşlarına artış yapılacak. İşte milyonların kazanç takvimine dair Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem'in açıklamaları.

Toplu Sözleşme Takvimi: Sırasıyla Kimlerin Hakları Belirlenecek?

Bu yıl kamu işçileri, memurlar, emekli memurlar ve özel sektör çalışanları için toplu sözleşme süreci hızla ilerleyecek. İlk olarak 600 bin kamu işçisini kapsayan toplu sözleşme görüşmeleri başlayacak.

Devamında, yaklaşık 5 milyon memur ve 3 milyon emekli için yapılacak görüşmelerde zam oranları belirlenecek. Ağustos ayında memurlar ve emekli memurlar için toplu sözleşme görüşmeleri başlayacak. Bu görüşmeler, 2026 ve 2027 yıllarını kapsayan iki yıllık zam oranlarını belirleyecek.

Eylül ayında ise özel sektörde 300 bin metal işçisinin zamları için masaya oturulacak.