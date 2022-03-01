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Haberler Ekonomi Maaşlara ek olarak 10.000-55.000 ve 100.000 TL'ye kadar nakit para alabilirsiniz! Özel olarak verilecek! Masrafsız, evraksız...

Maaşlara ek olarak 10.000-55.000 ve 100.000 TL'ye kadar nakit para alabilirsiniz! Özel olarak verilecek! Masrafsız, evraksız...

Kamu çalışanlarına ve maaş müşterilerine özel çoğu banka kredi destek paketini duyurdu. Genellikle nakit gereksinimi çoğalan kişilerin hemen nakit desteğinden yararlanarak çoğu gereksinimini karşılaması alakalı krediler ile sağlanıyor. TEB, Denizbank ve Halkbank üzerinden gerçekleştirilecek ödemeler kapsamında cazip oranlar ilgi çekti. Kamu personellerinin yanı sıra maaşını alakalı bankalar üzerinden alan bütün kişilerin yararlanabildiği kredilere basitçe müracaat yapabilirsiniz. Peki maaş müşterisine özel en makul krediler hangi bankada? İşte kamu personeline ve maaş müşterisine özel ihtiyaç kredisi veren o bankalar

takvim.com.tr
01.03.2022 08:43 - Son Güncelleme: 01.03.2022 08:46
Maaşlara ek olarak 10.000-55.000 ve 100.000 TL’ye kadar nakit para alabilirsiniz! Özel olarak verilecek! Masrafsız, evraksız...

Halkbank Kamu Personellerine Özel İhtiyaç Kredisi

Halkbank'ın kamu çalışanlarının nakit ihtiyacının giderilmesini sağlamak için sunduğu kredi ile birçok ihtiyacın karşılanması sağlanacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Maaşlara ek olarak 10.000-55.000 ve 100.000 TL’ye kadar nakit para alabilirsiniz! Özel olarak verilecek! Masrafsız, evraksız...

100.000 TL'ye kadar Halkbank tarafından ödenek ayrılan bu kişiler için 36 aya kadar vade seçenekleri ve uygun faiz oranları ile gelir durumuna uygun geri ödeme fırsatları sunulmaktadır. Aylık düşük taksit oranları ile kredi geri ödemlerinizi kolayca yaparak dilediğiniz miktarda krediyi kolayca kullanabilirsiniz.

Maaşlara ek olarak 10.000-55.000 ve 100.000 TL’ye kadar nakit para alabilirsiniz! Özel olarak verilecek! Masrafsız, evraksız...

Kredi miktarına ve vade sayısına göre farklı oranlarda sunulacak kredi kapsamında 50 bin liraya kadar 36 ay, 50 bin liranın üzerinde finansman talepleri için 24 ay vade uygulanmaktadır.

Maaşlara ek olarak 10.000-55.000 ve 100.000 TL’ye kadar nakit para alabilirsiniz! Özel olarak verilecek! Masrafsız, evraksız...

İster tahsis ücreti ödeyerek %1,89 faiz oranları ile kredinizi kullanabilir isterseniz de %1,94 faiz oranları ile tahsis ücreti ödemeden kamu personellerine özel krediyle nakit sıkıntılarınızı çözüme kavuşturabilirsiniz.

Maaşlara ek olarak 10.000-55.000 ve 100.000 TL’ye kadar nakit para alabilirsiniz! Özel olarak verilecek! Masrafsız, evraksız...

TEB'in Maaş Müşterilerine Ayrıcalıkları Devam Ediyor!

Maaşını TEB'den alan tüm vatandaşlar en uygun ihtiyaç kredisi oranlarından yararlanarak nakit ihtiyacına anında çözüm bulabilmektedir. Uygun faiz oranları ve geri ödeme planları ile kullandırılacak kredi kapsamında 36 aya kadar vade imkanı kullanılabilmektedir.

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