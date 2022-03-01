Maaşlara ek olarak 10.000-55.000 ve 100.000 TL'ye kadar nakit para alabilirsiniz! Özel olarak verilecek! Masrafsız, evraksız...
Kamu çalışanlarına ve maaş müşterilerine özel çoğu banka kredi destek paketini duyurdu. Genellikle nakit gereksinimi çoğalan kişilerin hemen nakit desteğinden yararlanarak çoğu gereksinimini karşılaması alakalı krediler ile sağlanıyor. TEB, Denizbank ve Halkbank üzerinden gerçekleştirilecek ödemeler kapsamında cazip oranlar ilgi çekti. Kamu personellerinin yanı sıra maaşını alakalı bankalar üzerinden alan bütün kişilerin yararlanabildiği kredilere basitçe müracaat yapabilirsiniz. Peki maaş müşterisine özel en makul krediler hangi bankada? İşte kamu personeline ve maaş müşterisine özel ihtiyaç kredisi veren o bankalar
Halkbank Kamu Personellerine Özel İhtiyaç Kredisi
Halkbank'ın kamu çalışanlarının nakit ihtiyacının giderilmesini sağlamak için sunduğu kredi ile birçok ihtiyacın karşılanması sağlanacak.
100.000 TL'ye kadar Halkbank tarafından ödenek ayrılan bu kişiler için 36 aya kadar vade seçenekleri ve uygun faiz oranları ile gelir durumuna uygun geri ödeme fırsatları sunulmaktadır. Aylık düşük taksit oranları ile kredi geri ödemlerinizi kolayca yaparak dilediğiniz miktarda krediyi kolayca kullanabilirsiniz.
TEB'in Maaş Müşterilerine Ayrıcalıkları Devam Ediyor!
Maaşını TEB'den alan tüm vatandaşlar en uygun ihtiyaç kredisi oranlarından yararlanarak nakit ihtiyacına anında çözüm bulabilmektedir. Uygun faiz oranları ve geri ödeme planları ile kullandırılacak kredi kapsamında 36 aya kadar vade imkanı kullanılabilmektedir.