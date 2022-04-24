Maaşlar katlanıyor! 2000 öncesi sonrası, SSK, 4B Bağkur'lu, memur emekliye EK İYİLEŞTİRME! 3 müjde peş peşe verildi! En düşük maaş 8.622 TL...
Milyonların bekleidği haber geldi. Temmuz'da milyonlara ek zam yolu göründü. Çalışma Bakanı Bilgin son dakika açıklamasında, " Emeklilerimizi, kamu personelini, işçilerimizi mutlu edecek müjdeyi Temmuz ayında vereceğiz' ifadelerine yer verdi. Temmuz'da SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ilk 6 aylık enflasyon oranında zam yapılacak. Memurlara ve memur emeklilerine de toplu sözleşme kapsamında yüzde 7 zam + enflasyon farkı yansıtılacak. Peki, kim ne kadar alacak? İşte Emekli memur Temmuz maaş zammı!
Mart enflasyonunun açıklanmasının ardından memur ve işgören emeklilerine de fark verilmesi kesinleşmiş oldu. Memur ve memur emeklileri de SSK ve Bağ-Kur emeklileri şeklinde yılda 2 defa zam alıyor. Ocak ve Temmuz aylarında alınan bu zamlar toplu sözleşme ile belirleniyor.Memur ve emeklileri toplu sözleşme zam oranını geçen enflasyon kadar da fark alıyor. Son olarak Çalışma Bakanı Bilgin, " Emeklilerimizi, kamu personelini, işçilerimizi mutlu edecek müjdeyi Temmuz ayında vereceğiz' ifadelerine yer verdi. Peki, Temmuzda emekli ve memur maaşları ne kadar artacak? İşte son hesaplamalar...
ÇALIŞANLAR KORUNACAK
Asgari ücreti de Aralık'ta yeniden gündeme alacaklarını belirten Bilgin, "O tarih geldiği zaman bütün bu şartları dikkate alarak yeniden asgari ücreti değerlendirirken de Türkiye'nin çalışanlarını koruyacak bir seviyede belirleyeceğimizi şimdiden ifade etmek isterim" ifadelerini kullandı.