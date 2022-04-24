Maaşlar katlanıyor! 2000 öncesi sonrası, SSK, 4B Bağkur’lu, memur emekliye EK İYİLEŞTİRME! 3 müjde peş peşe verildi! En düşük maaş 8.622 TL...

Mart enflasyonunun açıklanmasının ardından memur ve işgören emeklilerine de fark verilmesi kesinleşmiş oldu. Memur ve memur emeklileri de SSK ve Bağ-Kur emeklileri şeklinde yılda 2 defa zam alıyor. Ocak ve Temmuz aylarında alınan bu zamlar toplu sözleşme ile belirleniyor.Memur ve emeklileri toplu sözleşme zam oranını geçen enflasyon kadar da fark alıyor. Son olarak Çalışma Bakanı Bilgin, " Emeklilerimizi, kamu personelini, işçilerimizi mutlu edecek müjdeyi Temmuz ayında vereceğiz' ifadelerine yer verdi. Peki, Temmuzda emekli ve memur maaşları ne kadar artacak? İşte son hesaplamalar...