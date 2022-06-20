Maaşını o bankalardan alanlara jest! Bu hafta içinde 10 bin TL ödeme yapılacak! 5 detay! Kurban Bayramı’nda paraya sıkışanlar...

Kurban Bayramı bu yıl 9 Temmuz'da başlıyor. Bir çok kişi bayram öncesi ihtiyaçları için kredi çekmek istiyor. Peki en uygun ihtiyaç kredisi hangi bankada? En düşük faizle ihtiyaç kredisini nereden alabilirim? Devlet bankası olan 3 bankadan kampanya duyurusu geldi. Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank! 10 bin TL kredi veriliyor. Bankaların şartlarına uyanlara hemen bu hafta kredi açılıyor. Kurban Bayramı'nda paraya sıkışanları ilgilendiriyor! Geri ödeme planı ve diğer tüm ayrıntılar şöyle...