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Haberler Ekonomi Maaşını o bankalardan alanlara jest! Bu hafta içinde 10 bin TL ödeme yapılacak! 5 detay! Kurban Bayramı'nda paraya sıkışanlar...

Maaşını o bankalardan alanlara jest! Bu hafta içinde 10 bin TL ödeme yapılacak! 5 detay! Kurban Bayramı'nda paraya sıkışanlar...

Kurban Bayramı yaklaşıyor. Vatandaşlar bayram alışverişi için kredi çekmek isterken tek tek bankaların kampanyalarını sorguluyor. Bu noktada Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'ın ihtiyaç kredisi kampanyaları dikkat çekiyor. 25.000 TL'ye kadar tutarlarda faiz oranı 1,55%, 25.001 TL ve üzeri tutarlar için faiz oranı 1,69%'dan başlayan faiz oranıyla kullanılabiliyor. Geri ödemelerde de 5 seçenek sunuluyor. İşte detaylar...

20.06.2022 13:44 - Son Güncelleme: 20.06.2022 13:44
Maaşını o bankalardan alanlara jest! Bu hafta içinde 10 bin TL ödeme yapılacak! 5 detay! Kurban Bayramı’nda paraya sıkışanlar...

Kurban Bayramı bu yıl 9 Temmuz'da başlıyor. Bir çok kişi bayram öncesi ihtiyaçları için kredi çekmek istiyor. Peki en uygun ihtiyaç kredisi hangi bankada? En düşük faizle ihtiyaç kredisini nereden alabilirim? Devlet bankası olan 3 bankadan kampanya duyurusu geldi. Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank! 10 bin TL kredi veriliyor. Bankaların şartlarına uyanlara hemen bu hafta kredi açılıyor. Kurban Bayramı'nda paraya sıkışanları ilgilendiriyor! Geri ödeme planı ve diğer tüm ayrıntılar şöyle...

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Maaşını o bankalardan alanlara jest! Bu hafta içinde 10 bin TL ödeme yapılacak! 5 detay! Kurban Bayramı’nda paraya sıkışanlar...

MAAŞINI HALKBANK'TAN ALANLARA MÜJDE!

Maaşını Halkbank'tan alanlara özel kredi veriliyor. Açıklama şöyle;

''Maaşını Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimizin tüm nakit ihtiyaçları için cazip faiz oranları ve uygun geri ödeme seçenekleriyle 100.000 TL'ye kadar sunduğumuz bireysel kredi ürünümüzdür.''

Maaşını o bankalardan alanlara jest! Bu hafta içinde 10 bin TL ödeme yapılacak! 5 detay! Kurban Bayramı’nda paraya sıkışanlar...

TUTAR VE ÖDEME KOŞULLARI

Dilerseniz, 25.000 TL'ye kadar tutarlarda faiz oranı 1,55%, 25.001 TL ve üzeri tutarlar için faiz oranı 1,69%'dan başlayan faiz oranıyla kullanabilirsiniz.

Maaşını o bankalardan alanlara jest! Bu hafta içinde 10 bin TL ödeme yapılacak! 5 detay! Kurban Bayramı’nda paraya sıkışanlar...

Kredi ödemelerinizi;

Aylık eşit taksitli,
Artan taksitli,
Azalan taksitli,
3 ayda bir eşit taksitli,
Serbest ödemeli olarak yapabilirsiniz.

Maaşını o bankalardan alanlara jest! Bu hafta içinde 10 bin TL ödeme yapılacak! 5 detay! Kurban Bayramı’nda paraya sıkışanlar...

👉Örnek Ödeme Tablosu

Kredi Tutarı (TL): 50.000

Kredi Vadesi (Ay): 36

Aylık Faiz Oranı (%)*: 1,55

Tahsis Ücreti (TL): 275

Taksit Tutarı (TL): 1.942,01

Yıllık Toplam Maliyet Oranı (%): 26,4030

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