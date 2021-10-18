Maaşı 3.000 TL altında olan herkesi ilgilendiriyor: Banka hesaplarınıza fazladan 600 TL’den çok para yatacak!

Türkiye'de milyonlarca vatandaş asgari ücretli olarak geçimini sağlamaya çalışıyor. Bu yıl 3 bin TL altında maaş alan vatandaşlara ise güzel haber geldi. Yapılan son açıklamalara göre, 2022 yılı içinde banka hesaplarına çoktan 622 TL para yatacak. Bu yıl Ocak'ta enflasyon yüzde 14,97 olmasına rağmen asgari ücrete yüzde 21.56 oranında zam yapılmıştı. 2022 Ocak ayında da farklı söylemler şimdiden konuşulmaya başlandı. Merkez Bankası yıl sonu beklenti anketine göre enflasyon şimdiden yüzde 17,63 olacak. Fakat Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Eylül ayı enflasyon oranı ise 19,58 olarak hesaplandı.