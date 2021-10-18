Maaşı 3.000 TL altında olan herkesi ilgilendiriyor: Banka hesaplarınıza fazladan 600 TL'den çok para yatacak!
Gözler oradaydı! Banka hesaplarınıza fazladan 600 TL'den çok para yatacak! Asgari ücret zamları Aralık ayında yapılacak toplantılar sonucunda kesinleşecek. Fakat toplantılar evveli işin eksperleri doğrultusundan uzman açıklamaları geliyor. Son olarak Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem katıldığı bir televizyon programında 2022 asgari ücret ön görülerini paylaştı. A Haber'de açıklamalar yapan Erdem, 2022 senesinde asgari ücretin 3 bin 447, 50 TL olacak. Enflasyon seviyesine göre oluşturulan ön görüde yükselişin yüzde 22 seviyesinde olacağı Bu sayede brüt ücretin 4 bin 364,50 TL'ye yükseleceği bildirildi.
Türkiye'de milyonlarca vatandaş asgari ücretli olarak geçimini sağlamaya çalışıyor. Bu yıl 3 bin TL altında maaş alan vatandaşlara ise güzel haber geldi. Yapılan son açıklamalara göre, 2022 yılı içinde banka hesaplarına çoktan 622 TL para yatacak. Bu yıl Ocak'ta enflasyon yüzde 14,97 olmasına rağmen asgari ücrete yüzde 21.56 oranında zam yapılmıştı. 2022 Ocak ayında da farklı söylemler şimdiden konuşulmaya başlandı. Merkez Bankası yıl sonu beklenti anketine göre enflasyon şimdiden yüzde 17,63 olacak. Fakat Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Eylül ayı enflasyon oranı ise 19,58 olarak hesaplandı.
Merkez Bankası Enflasyon Güncellemesi Yaptı
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi yayınlandı. Buna göre yıl sonu dolar beklentisi 9,22 TL'ye, yıl sonu enflasyon beklentisi ise yüzde 17,63'e çıkarıldı. Cari yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 16,74 iken bu anket döneminde yüzde 17,63'e yükseldi. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 12,94'ten yüzde 13,91'e, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise yüzde 10,71'den yüzde 11,27'ye çıktı.
2022 Ocak'ta Asgari Ücret Ne Kadar Olacak?
Bu yıl Ocak'ta enflasyon yüzde 14,97 olmasına rağmen asgari ücrete yüzde 21.56 oranında zam yapılmıştı. 2022 Ocak ayında da farklı söylemler şimdiden konuşulmaya başlandı. Merkez Bankası yıl sonu beklenti anketine göre enflasyon şimdiden yüzde 17,63 olacak. Fakat Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Eylül ayı enflasyon oranı ise 19,58 olarak hesaplandı. İşte iki farklı senaryoya göre, Ocak'taki asgari ücret artış oranında yeni zamlı maaş tablosu...