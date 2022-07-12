Maaşı 1.500, 2.500, 3.500, 4000 TL olan emekliler! 5.000 lira ödeme müjdesi! Ayrıca 3 ay ödemesiz kredi kullanımı ve ücretsiz havale ve EFT de cabası

TÜİK tarafından Haziran ayı enflasyon verileri açıklandı. Emekli ve memur maaş zamları da belli oldu. Buna göre geçtiğimiz ay enflasyon yüzde 4.95 olarak kaydedildi. Böylelikle enflasyon farkıyla, SSK ve BAĞ–KUR emekli aylıkları yüzde 42.35, memur ve emekli memur aylıkları yüzde 41.69 oranında arttı. Emekli maaşları artarken bankalar da kampanyalarını güncelledi. Emekliler hem zamlı maaşlarını cebine koyacak hem de promosyon ödemesi alacak. Maaşı 1.500, 2.500, 3.500, 4000 TL olan emekliler! 5.000 lira ödeme müjdesi! İşte detaylar...