Maaş, ikramiye, gelir artışı! Meslek gruplarına mutfak çalışması yapılacak! En az 1.250 TL zam: Mart ayında başlayacak! Emekli, memur...

3600 ek gösterge için ilk komisyon toplantısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin başkanlığında dün gerçekleştirildi. Bakan Bilgin, enflasyona vatandaşların ezdirilmemesi kararlılığını vurguladı, Temmuz ayında da gerekenin yapılacağını söyledi. 3600 ek gösterge için ikinci toplantı ise 16 Mart'ta yapılacak. Peki, 3600 ek gösterge kapsamında hangi memura ne kadar ek gösterge verilecek? İşte meslek gruplarına göre maaş hesabı!