Maaş hesabı Ziraat Bankası'nda bulunan vatandaşların dikkatine: İhtiyaçlarınızı günlük 52 TL'ye karşılayabileceksiniz!
Geliştirdiği kampanyalar ile vatandaşların yanında yer aldığını her fırsatta gözler önüne seren Ziraat Bankası, bir yeni kampanyaya daha imza atarak maaş müşterilerine uygun faiz oranları karşılığında ihtiyaç ve konut kredisi hizmetlerini sunacağını bildirdi. İşte Ziraat Bankası'nın Çalışanın Artısı ismini verdiği yeni hizmetine ilişkin ayrıntılar
25.04.2022 11:48 - Son Güncelleme: 25.04.2022 11:48
Ziraat Bankası Çalışanın Artısı İhtiyaç Kredisi Kampanyası 2022
Geliştirdiği her kampanya ile ekonomik gelişmeler çerçevesinde nakde ihtiyaç duyan vatandaşlar için avantajlı hizmetler sunmaya devam eden Ziraat Bankası, yeni dönemde çeşitli faktörler çerçevesinde nakde sıkılan maaş müşterileri için de iki kampanya birden geliştirdiğini duyurdu.
Banka, kredi talebinin 50 bin TL üzerinde olması durumunda vade sayısının 24 aya düştüğünü bildirdi. Ayrıca kredi tutarlarına göre faiz oranlarının da değiştiğine bildiren Ziraat Bankası, 25 bin TL'ye kadar olan taleplerde yüzde 1,55, 25 bin TL'nin üzerinde olan taleplerde yüzde 1,69 faiz oranı uygulanacağını bildirdi.