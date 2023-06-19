Kuruş kuruş hesaplandı! Dul ve yetim maaşı, 65 yaş aylığı, evde bakım parası, engelli maaşı Temmuz'da ne kadar, kaç TL olacak? Sosyal yardımlara ne kadar zam gelecek?
Milyonlarca kişi Temmuz ayında yapılacak maaş zamlarına kilitlenmiş durumda. Temmuz ayında sadece emekli ve memurlar değil, sosyal yardım alan kişilerin maaşları da yükselecek. Peki, Dul ve yetim maaşı, 65 yaş aylığı, evde bakım parası, engelli maaşı Temmuz'da ne kadar, kaç TL olacak? İşte son hesaplamalar...
6 aylık enflasyon rakamları merakla bekleniyor. Açıklanan Mayıs ayı enflasyonu ile birlikte Ocak ayından bu yana oluşan 5 aylık enflasyon oranı da ortaya çıkmış oldu. Önce açıklanan rakamlardan hesapladığımız yeni oranlara haberimizde yer verdik. Peki, Dul ve yetim maaşı, 65 yaş aylığı, evde bakım parası, engelli maaşı Temmuz'da ne kadar, kaç TL olacak? Sosyal yardımlara ne kadar zam gelecek? İşte merak edilenler...
Dul ve yetim maaşı ne kadar olacak?
2023 Temmuz ayında emekli maaşlarının yanı sıra dul ve yetim aylıklarına da emekli maaş zammı oranında zam yapılması bekleniyor. Konuyla ilgili herhangi bir resmi açıklama henüz gelmedi.
En düşük dul ve yetim aylığı maaşı ne kadar, kaç TL?
2023 yılında %75 hisseye göre en düşük dul ve yetim aylığı 4 bin 125 TL'ye yükseldi. 1.375 TL olan %25 oranında ölüm aylığı alan çocuk ise 1.875 TL alıyor. Emekli maaşının 5.500 TL'ye yükselmesiyle dul maaşı da 4.125 TL'ye çıkmıştı. Yetim maaşı ise 2.750 TL olmuştu. En düşük emekli aylığının 7.500 TL'ye yükselmesiyle, çalışmayan ve emekli aylığı bulunmayan dul eşin aylığı 5.625 TL, başka hak sahibi olmayan ve tek başına yetim aylığı alanların maaşlarının ise 3.750 TL'ye çıkması bekleniyordu.
EVDE BAKIM MAAŞI ALANA ÇİFTE PİYANGO VURACAK: HEM MAAŞ ARTACAK HEM SİGORTA YAPILACAK!
Hükümet, toplumun tüm kesimlerine yönelik koruma alanlarını güçlendirirken, evde bakım yardımı alan 569 bin kişinin hem maaşı artacak hem de sosyal güvencesi olmayanların kısmi zamanlı olarak sosyal güvenlik kapsamına alınmaları sağlanacak. Yılın başında 4 bin 336 lira olan evde bakım maaşı memur ve emekli zammı ile birlikte artacak. Temmuz'da yüzde 40'lık bir artış durumunda evde bakım yardımı aylık 6 bin lirayı, yıllık 72 bin lirayı geçecek.
KAPSAM GENİŞLİYOR
Yeni dönemde evde bakıma ihtiyacı olan engelli, yaşlıya bakan ve bunun için evde bakım yardımı alanların kısmi zamanlı olarak sosyal güvenlik kapsamına alınması sağlanacak. Bakıma muhtaç, engelli, yaşlılara evde bakım hizmeti verenlerden sosyal güvensi olmayanlar desteklenecek. Sigorta primlerinin devlet tarafından karşılanarak emekli olmalarına imkân sağlanması hedefleniyor.