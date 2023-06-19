Kuruş kuruş hesaplandı! Dul ve yetim maaşı, 65 yaş aylığı, evde bakım parası, engelli maaşı Temmuz’da ne kadar, kaç TL olacak? Sosyal yardımlara ne kadar zam gelecek?

En düşük dul ve yetim aylığı maaşı ne kadar, kaç TL?

2023 yılında %75 hisseye göre en düşük dul ve yetim aylığı 4 bin 125 TL'ye yükseldi. 1.375 TL olan %25 oranında ölüm aylığı alan çocuk ise 1.875 TL alıyor. Emekli maaşının 5.500 TL'ye yükselmesiyle dul maaşı da 4.125 TL'ye çıkmıştı. Yetim maaşı ise 2.750 TL olmuştu. En düşük emekli aylığının 7.500 TL'ye yükselmesiyle, çalışmayan ve emekli aylığı bulunmayan dul eşin aylığı 5.625 TL, başka hak sahibi olmayan ve tek başına yetim aylığı alanların maaşlarının ise 3.750 TL'ye çıkması bekleniyordu.