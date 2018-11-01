Kullanılmayan yıllık iznin parası nasıl alınır? Yıllık izin kullanılmadığı nasıl ispat edilir?

İşçiler çalıştıkları her sene için belli bir süre ücretli yıllık izne çıkma hakkı elde ediyor. Ancak her iş bu hakkının tamamını kullanmayabiliyor. Çalışanlar işten çıkarken kullanmadıkları ücretli yıllık izin haklarının ne olacağını merak ediyor. İşten çıkan işçi kullanmadığı yıllık iznin parasını alabilir mi? Kullanılmayan yıllık izin parası nasıl alınır? Yıllık iznin kullanılmadığı nasıl ispat edilir? İşte yıllık izin konusu ile ilgili detaylar...

1 Kasım 2018 Perşembe, 08:49:07 Güncelleme: 08:58:29
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Kullanılmayan yıllık iznin parası nasıl alınır? Yıllık izin kullanılmadığı nasıl ispat edilir?

Yıllık ücretli izin, işçilerin yasayla güvence altına alınan temel haklarından biri. İşçi, kanunda öngörülen sürelerdeki yıllık izninden feragat edemez. Çalışmaya devam ettiği dönemde, kullanılmayan yıllık izinler için para ödenemez.

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Kullanılmayan yıllık iznin parası nasıl alınır? Yıllık izin kullanılmadığı nasıl ispat edilir?

Bununla birlikte kimi işveren, kullanılmayan iznin ücretini ödememek için çeşitli yolları deneyebiliyor. İşçinin yıllık iznini kullandığının ispat yükü işverene ait. İşveren, yıllık izinlerin kullandırıldığını imzalı izin defteri veya eşdeğer bir belge ile kanıtlamak zorunda.

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Kullanılmayan yıllık iznin parası nasıl alınır? Yıllık izin kullanılmadığı nasıl ispat edilir?

Kimi işveren, fiilen kullanılmayan izinler için işçiden yazı alabiliyor. Yargıtay, bu tür belgelere rağmen iznin fiilen kullanılıp kullanılmadığının belirsiz olduğu durumlarda işçinin beyanının sorulması gerektiği yönünde kararlar veriyor.

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Kullanılmayan yıllık iznin parası nasıl alınır? Yıllık izin kullanılmadığı nasıl ispat edilir?

BEŞ YIL İÇİNDE ALINABİLİR
İşten ayrıldıktan sonra izin parasının 5 yıl içinde işverenden istenmesi gerekiyor. İşveren ödemediği takdirde 5 yıllık süre içinde dava açılmalı. Beş yıllık zamanaşımı süresi dolduktan sonra izin parası alınamaz.

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Kullanılmayan yıllık iznin parası nasıl alınır? Yıllık izin kullanılmadığı nasıl ispat edilir?

KANIT TOPLAYIN
İşini kaybetmemek için, iznini kullanmadığı halde işverenin baskısıyla belge imzalamak zorunda kalan işçinin, işten ayrıldığında izin parası alabilmek için kanıt toplaması gerekir. Emrivaki ile yıllık ücretli izinli gösterilen günlerde fiilen çalıştığını kanıtlayan işçi dava açarak hakkını alabilir.

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