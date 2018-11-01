Kullanılmayan yıllık iznin parası nasıl alınır? Yıllık izin kullanılmadığı nasıl ispat edilir?

İşçiler çalıştıkları her sene için belli bir süre ücretli yıllık izne çıkma hakkı elde ediyor. Ancak her iş bu hakkının tamamını kullanmayabiliyor. Çalışanlar işten çıkarken kullanmadıkları ücretli yıllık izin haklarının ne olacağını merak ediyor. İşten çıkan işçi kullanmadığı yıllık iznin parasını alabilir mi? Kullanılmayan yıllık izin parası nasıl alınır? Yıllık iznin kullanılmadığı nasıl ispat edilir? İşte yıllık izin konusu ile ilgili detaylar...

1 Kasım 2018 Perşembe, 08:49:07 Güncelleme: 08:58:29 BU GALERİYİ PAYLAŞ





