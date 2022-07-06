Kritik EYT listesi açıklandı! EYT'de kimler 45,46, 47, 50 yaşında emekli olabilecek? 9 bin - 3600 gün hesabı devreye girecek!

Emeklilikte yaşa takılanlar merakla son gelişmelerin izini sürüyor. Bilindiği üzere 3600 ek gösterge düzenlemesi tamamlandı Şimdi sıra sözleşmelilere ve EYT'lilere geldi. Milyonlarca vatandaş, emeklilik hakkını elde etmesine ve prim borçlarını ödemesine rağmen emekli olamıyor ve emeklilikte yaşa takılmış oluyor. Hükümet kanadından EYT'liler için çözüm önerileri masaya tek tek yatırılmaya başlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Peki, EYT son durum nedir? EYT yasası çıktı mı? İşte detaylar...