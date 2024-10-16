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Kredi ve kredi kartına taksit! İşte 10 soruda yapılandırma! Faiz oranı ne kadar? Başvurular nereye? İşte örnek hesaplama

Kredi ve kart borcuna yapılandırma fırsatı başladı. 3 kamu bankasında yapılandırılan tutarın 1.5 milyar lirayı geçtiği belirtilirken, özeller de borcu olanlara bu imkanı sunuyor. Peki hangi adımlar izlenmeli? Ne kadar geri ödeme yapılacak? Yapılandırma sonrası faizler inerse ne olacak? İşte merak edilen soruların yanıtları...

Çığıl Ön Yener takvim.com.tr Çığıl Ön Yener
Giriş Tarihi :16 Ekim 2024 , 12:40 Güncelleme Tarihi :16 Ekim 2024 , 12:40
Kredi ve kredi kartına taksit! İşte 10 soruda yapılandırma! Faiz oranı ne kadar? Başvurular nereye? İşte örnek hesaplama

Kredi ya da kart borcunu ödemekte zorlanan vatandaşların imdadına yapılandırma kolaylığı yetişti. Yapılandırmada şu ana kadar 3 kamu bankası başı çekti. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'ta yapılandırılan tutarın 1.5 milyar TL seviyelerine ulaştığı öğrenildi. Özel bankalarda da vatandaşlara bu imkan var. Peki yapılandırmada süreç nasıl işleyecek? Hangi adımlar izlenmeli? Yapılandırma yapıldıktan sonra faiz inerse ne olacak? İşte merak edilen soruların yanıtları...

Kredi ve kredi kartına taksit! İşte 10 soruda yapılandırma! Faiz oranı ne kadar? Başvurular nereye? İşte örnek hesaplama

* Yapılandırma kimleri kapsıyor?

Kredi kartı borcunun asgari tutarını ödememiş olanlar ile kredi borcunu en az 30 gün geciktirmiş olanlar yapılandırmaya başvurabilecek.

* Başvuru nereye yapılıyor?

Borçlular başvurularını kullandıkları kredi kartının ya da kredi borcunun ait olduğu bankaya yapabiliyor.

Kredi ve kredi kartına taksit! İşte 10 soruda yapılandırma! Faiz oranı ne kadar? Başvurular nereye? İşte örnek hesaplama

* Başvuru için bir süre var mı?

Tebliğin yayımlanmasından sonraki 1 yıl içinde başvurmak mümkün. Yapılandırma yolunu açan tebliğ 27 Eylül 2024'te yayımlandı. Dolayısıyla son başvuru tarihi 27 Eylül 2025 olarak belirlendi.

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