Kredi ve kredi kartına taksit! İşte 10 soruda yapılandırma! Faiz oranı ne kadar? Başvurular nereye? İşte örnek hesaplama

Kredi ya da kart borcunu ödemekte zorlanan vatandaşların imdadına yapılandırma kolaylığı yetişti. Yapılandırmada şu ana kadar 3 kamu bankası başı çekti. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'ta yapılandırılan tutarın 1.5 milyar TL seviyelerine ulaştığı öğrenildi. Özel bankalarda da vatandaşlara bu imkan var. Peki yapılandırmada süreç nasıl işleyecek? Hangi adımlar izlenmeli? Yapılandırma yapıldıktan sonra faiz inerse ne olacak? İşte merak edilen soruların yanıtları...