KREDİ KARTI YAPILANDIRMA FAİZ ORANLARI 2024 | Kredi kartı borç yapılandırma taksitleri nasıl hesaplanır? Ziraat, Vakıfbank, Halkbank...

Vatandaşların kredi kartı borçlarını hafifletecek önemli bir düzenleme hayata geçiyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi kartı borcu olanların bireysel borçlarını 60 aya kadar yeniden yapılandırmasına imkan sağlayacak. Özellikle asgari ödeme tutarını karşılamakta zorlanan ve kredi kartı limiti 50 bin TL ve üzeri olan kişilerin gözü, bu düzenlemenin detaylarında.

Kimler Yapılandırmadan Yararlanabilir? Asgari ödeme tutarını karşılayamayan kredi kartı kullanıcıları, yapılandırmadan faydalanabilecek.

Borç yapılandırma, mevcut kredi kartı bakiyesinin tamamını kapsayacak şekilde sunulacak.

Dönem borcuna göre belirlenen faiz oranları, 60 aya kadar taksit imkanı sağlayarak ödeme yükünü hafifletecek. Her aya düşen taksit miktarı, ilgili ayın asgari ödeme tutarına eklenerek hesaplanacak ve ödeme sürecine dâhil edilecek.