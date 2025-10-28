PODCAST CANLI YAYIN

Kredi kartı borçları yeniden yapılandırılacak mı? 48 ay vade, 3.11 faiz oranı...

Geçtiğimiz gün Finansal İstikrar Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında toplanarak kredi ve kredi kartı borçlarına yönelik yapılandırma süreçlerini yeniden değerlendirdi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
10 Ekim 2025'te sona eren 48 ay vadeli borç yapılandırmasına yoğun ilgi olduğu belirtilirken, yeni dönemde borç yükünü hafifletecek ek adımların gündeme gelebileceği mesajı verildi.

BORÇ YAPILANDIRMASI MASADA: KREDİ VE KREDİ KARTI BORCU OLANLARA YENİ DÜZENLEME SİNYALİ

Finansal İstikrar Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında bir araya gelerek kredi ve kredi kartı borçlarına yönelik yapılandırma sürecini değerlendirdi. 3 ay boyunca devam eden ve 10 Ekim 2025'te sona eren yapılandırmaya ilişkin yeni kararların gündeme gelebileceği belirtildi.

Toplantıda, tüketici kredileri ve kart borçlarının yeniden yapılandırılmasına yönelik uygulamaların etkileri analiz edildi. Ayrıca, önümüzdeki dönemde borç yükünü hafifletecek yeni adımların planlandığı da duyuruldu.

KREDİ VE KART BORÇLARINA BÜYÜK İLGİ

Yapılandırma süreci boyunca bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borcu bulunan vatandaşlar, 48 ay vade ve Merkez Bankası'nın belirlediği yüzde 3,11 faiz oranıyla borçlarını yeniden yapılandırabilmişti. Bu imkan, geniş kesimler tarafından yoğun ilgi gördü.

KAPSAM GENİŞLETİLMİŞTİ

BDDK'nın tavsiye niteliğindeki kararlarıyla:

• Kredi kartlarında sadece asgari ödemesi yapılmayan borçlar değil, dönem borcu kısmen ya da tamamen ödenmeyen tüm bireysel kartlar yapılandırma kapsamına alındı.
• İhtiyaç kredilerinde gecikme şartı gevşetildi; "30 günü aşan gecikme" yerine "her türlü gecikmiş ödeme" yapılandırmanın parçası haline geldi.
• Daha önce karar tarihindeki borç bakiyesi esas alınırken, yeni dönemde yapılandırma tarihindeki borç tutarı dikkate alınmaya başladı.
• Gecikmesi olmasa bile, önceden yapılandırılmış kredilerin yeniden yapılandırılmasının önü açıldı.

Bu düzenlemeler, borçluların ödeme güçlüğünü aşması için daha esnek bir model sunmuştu.

YENİ ADIMLAR GELİYOR MU?

Komite'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Tüketici kredileri ve kredi kartlarındaki yapılandırmalara yönelik bugüne kadar atılan adımlar değerlendirilmiş ve önümüzdeki dönem atılabilecek adımlar ele alınmıştır."

Bu açıklama, yapılandırmanın yeniden uzatılması veya kapsamın genişletilmesi yönünde yeni düzenlemelere kapı araladı.

VATANDAŞIN GÜNDEMİ: BORÇ YÜKÜ HAFİFLER Mİ?

Ekonomideki sıkı para politikası döneminde, kredi kartı kullanımı ve borçluluk seviyesi artmaya devam ediyor. Yapılandırmanın geleceğine ilişkin kararların, milyonlarca kişinin bütçesine doğrudan etki edeceği belirtiliyor.

Vatandaşların gözü kulağı, Komite'den çıkacak yeni düzenlemelerle ilgili ilerleyen günlerde yapılacak açıklamalarda olacak.

Fotoğraflar: Takvim Fotoğraf Arşivi, AA