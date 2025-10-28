Kredi kartı borçları yeniden yapılandırılacak mı? 48 ay vade, 3.11 faiz oranı...

KAPSAM GENİŞLETİLMİŞTİ

BDDK'nın tavsiye niteliğindeki kararlarıyla:

• Kredi kartlarında sadece asgari ödemesi yapılmayan borçlar değil, dönem borcu kısmen ya da tamamen ödenmeyen tüm bireysel kartlar yapılandırma kapsamına alındı.

• İhtiyaç kredilerinde gecikme şartı gevşetildi; "30 günü aşan gecikme" yerine "her türlü gecikmiş ödeme" yapılandırmanın parçası haline geldi.

• Daha önce karar tarihindeki borç bakiyesi esas alınırken, yeni dönemde yapılandırma tarihindeki borç tutarı dikkate alınmaya başladı.

• Gecikmesi olmasa bile, önceden yapılandırılmış kredilerin yeniden yapılandırılmasının önü açıldı.

Bu düzenlemeler, borçluların ödeme güçlüğünü aşması için daha esnek bir model sunmuştu.