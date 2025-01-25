Kredi kararı: Ziraat, Vakıf, Halkbank 100 Bin TL ihtiyaç kredisi dağıtacak

Küçük çaplı finansal ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar tarafından kredi şartları araştırılıyor. Peki, faiz indiriminin ardından ödeme tabloları değişti mi? İşte Ziraat Bankası, Vakıf Katılım, Halkbank 12 ay vadeli 100 Bin TL ihtiyaç kredisi taksit tutarları.
Ziraat Bankası
Faiz Oranı
%4,35
Aylık Taksit
11.703,14 TL
Toplam Ödeme
140.937,68 TL
Halkbank
Faiz Oranı
%5,25
Aylık Taksit
12.473,03 TL
Toplam Ödeme
150.251,36 TL
Vakıf Katılım
Kâr Payı Oranı
%4,29
Aylık Taksit
11.652,65 TL
Toplam Ödeme
140.331,80 TL
(Mevcut veriler bankaların resmi sitelerinden derlenmiştir, oranlar zaman içinde değişkenlik gösterebilir.)