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Kredi kararı: Ziraat, Vakıf, Halkbank 100 Bin TL ihtiyaç kredisi dağıtacak

Kamu bankaları Ziraat Bankası, Vakıf Katılım ve Halkbank, vatandaşların nakit ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 100 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi imkanı sunuyor. Düşük faiz oranları ve esnek ödeme planlarıyla dikkat çeken bu kampanya, ekonomik desteğe ihtiyaç duyan bireyler için büyük bir fırsat yaratıyor. İşte geri ödeme detayları.

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Giriş Tarihi :25 Ocak 2025 , 17:03 Güncelleme Tarihi :25 Ocak 2025 , 17:05
Kredi kararı: Ziraat, Vakıf, Halkbank 100 Bin TL ihtiyaç kredisi dağıtacak

Küçük çaplı finansal ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar tarafından kredi şartları araştırılıyor. Peki, faiz indiriminin ardından ödeme tabloları değişti mi? İşte Ziraat Bankası, Vakıf Katılım, Halkbank 12 ay vadeli 100 Bin TL ihtiyaç kredisi taksit tutarları.

Kredi kararı: Ziraat, Vakıf, Halkbank 100 Bin TL ihtiyaç kredisi dağıtacak

Ziraat Bankası

Faiz Oranı

%4,35

Aylık Taksit

11.703,14 TL

Toplam Ödeme

140.937,68 TL

Kredi kararı: Ziraat, Vakıf, Halkbank 100 Bin TL ihtiyaç kredisi dağıtacak

Halkbank

Faiz Oranı

%5,25

Aylık Taksit

12.473,03 TL

Toplam Ödeme

150.251,36 TL

Kredi kararı: Ziraat, Vakıf, Halkbank 100 Bin TL ihtiyaç kredisi dağıtacak

Vakıf Katılım

Kâr Payı Oranı

%4,29

Aylık Taksit

11.652,65 TL

Toplam Ödeme

140.331,80 TL

Kredi kararı: Ziraat, Vakıf, Halkbank 100 Bin TL ihtiyaç kredisi dağıtacak

(Mevcut veriler bankaların resmi sitelerinden derlenmiştir, oranlar zaman içinde değişkenlik gösterebilir.)

Kredi kararı: Ziraat, Vakıf, Halkbank 100 Bin TL ihtiyaç kredisi dağıtacak

(Not: Görseller Takvim Foto Arşiv'den alınmıştır.)