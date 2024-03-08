KREDİ FAİZ ORANLARI güncellendi! Bankalar taşıt, konut, ihtiyaç kredisi için kolları sıvadı! Garanti, Akbank, İş Bankası, Yapıkredi, TEB...

Bankalar, tüketicilerin ve ihtiyaç sahiplerinin acil finansal ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla güncel kredi faiz oranlarını paylaştı. YapıKredi, İş Bankası, ING, Garanti başta olmak üzere birçok bankanın faiz oranlarını sizler için derledik. Bankalar en uygun kredi fırsatlarıyla vatandaşlara destek olmak için çeşitli kredi seçenekleri sunuyor.
Bankaların kredi faiz oranları güncellendi ve vatandaşlar arasında en çok merak edilen konular arasına girdi. Tüketici, konut ve taşıt kredisi almayı düşünenler için kredi faiz oranları güncellendi.
İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANLARI
AKBANK 0 FAİZ KREDİSİ ( YENİ MÜŞTERİLERE ÖZEL NAKİT AVANS )
Tutar: 20.000 TL
Faiz Oranı: %0
ING YENİ MÜŞTERİ KREDİSİ 50 BİN TL
Faiz Oranı: %2,99
Aylık Taksit: 5.292,74 TL
Toplam Ödeme: 63.762,88 TL
CEPTETEB HOŞ GELDİN KAMPANYASI 50 BİN TL
Faiz Oranı: %4,09
Aylık Taksit: 5.742,57 TL
Toplam Ödeme: 69.198,34 TL
Detaylar: Kampanya kapsamında geçerlidir.
TEB - Türk Ekonomi Bankası Hoş Geldin Kampanyası
İŞ BANKASI İHTİYAÇ KREDİSİ 50 BİN TL
Faiz Oranı: %4,14
Aylık Taksit: 5.763,46 TL
Toplam Ödeme: 69.449,02 TL
Detaylar: 6 ay vadeli %0 faiz fırsatı.
Hayat Finans İhtiyaç Finansmanı
ENPARA.COM İHTİYAÇ KREDİSİ
Faiz Oranı: %4,69
Aylık Taksit: 5.995,61 TL
Toplam Ödeme: 71.947,32 TL
Detaylar: Enpara.com müşterilerine özel kredi imkanı.
YAPI KREDİ 3 AY ERTELEMELİ KREDİ 50 BİN TL
Faiz Oranı: %4,89
Aylık Taksit: 6.081,13 TL
Toplam Ödeme: 73.261,06 TL
Detaylar: 3 ay ertelemeli kredi seçeneği mevcuttur.
AKBANK DİREKT KREDİ 50 BİN TL
Faiz Oranı: %4,90
Aylık Taksit: 6.085,42 TL
Toplam Ödeme: 73.312,54 TL
Detaylar: Hızlı ve kolay başvuru için.