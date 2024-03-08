KREDİ FAİZ ORANLARI güncellendi! Bankalar taşıt, konut, ihtiyaç kredisi için kolları sıvadı! Garanti, Akbank, İş Bankası, Yapıkredi, TEB...

Bankalar, tüketicilerin ve ihtiyaç sahiplerinin acil finansal ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla güncel kredi faiz oranlarını paylaştı. YapıKredi, İş Bankası, ING, Garanti başta olmak üzere birçok bankanın faiz oranlarını sizler için derledik. Bankalar en uygun kredi fırsatlarıyla vatandaşlara destek olmak için çeşitli kredi seçenekleri sunuyor.