Kredi faiz oranları arşa çıktı! BDDK açıkladı! 2022 İhtiyaç, konut, taşıt kredisi çekecekler dikkat! BDDK açıkladı!

3 aya kadar ortalama TL mevduat faizleri de son iki ayda yaklaşık 150 baz puanlık artışla yüzde 17,09'dan yüzde 18,55'e yükseldi. Bu nedenle BDK tarafından öbnemli adımların atıldığı ve çalışmaların yürütüldüğü belirtildi. BDDK tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada finansal istikrarın güçlendirilmesi için gerekli çalışmaların yürütüldüğü açıklanmıştı.