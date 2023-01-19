Kooperatif marketleri çıldırdı 50 üründe fiyatlar düştü! Tarım Kredi 19-31 Ocak 2023 FİYAT LİSTESİ! İndirimli ürünler: Yağ, 30'lu koli yumurta...

Tarım Kredi Kooperatif marketleri çıldırdı! Bu fiyatları gören inanamıyor! 19-31 Ocak 2023 tarihleri arasında geçerli yeni aktüel ürünler kataloğunu yayımlayan zincir markette her şey bedavadan biraz pahalı! Ocak ayının ilk kampanyası belli olur olmaz bu hafta hangi ürünler indirimde merak konusu oldu. Gıda ürünlerinden temizliğe, atıştırmalıklardan et ürünlerine onlarca üründe dev kampanya kapsamında indirimler yapıldı. İşte Tarım Kredi 19-31 Ocak 2023 fiyat listesi.