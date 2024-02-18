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Kooperatif market 32 üründe fiyatları az önce indirdi! Tarım Kredi 18-23 Şubat 2024 FİYAT LİSTESİ! Büyük boy 2 katlı 6'lı kağıt havlu 54.90 TL...

Tarım Kredi Kooperatif marketleri, bu hafta müşterilerine kaçırılmayacak indirim fırsatları sunuyor. Aktüel ürünler kataloğu üzerinden duyurulan indirimlerle birlikte, 32 farklı üründe avantajlı fiyatlar sizleri bekliyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 18 Şubat 2024, 16:07 Güncelleme 18 Şubat 2024, 16:07
Kooperatif market 32 üründe fiyatları az önce indirdi! Tarım Kredi 18-23 Şubat 2024 FİYAT LİSTESİ! Büyük boy 2 katlı 6’lı kağıt havlu 54.90 TL... 1

Türkiye genelinde yaygın bir şekilde hizmet veren Tarım Kredi Market, 17 Şubat itibariyle güncellediği indirim kataloğunu tüketicilerle buluşturdu. Haftanın indirimli ürünleri arasında yer alan çeşitli gıda ürünleri, taze meyveler ve sağlıklı atıştırmalıklar, ekonomik alışveriş yapmak isteyenleri bekliyor.

Kooperatif market 32 üründe fiyatları az önce indirdi! Tarım Kredi 18-23 Şubat 2024 FİYAT LİSTESİ! Büyük boy 2 katlı 6’lı kağıt havlu 54.90 TL... 2

TK Kare Çikolata - 19,90 TL
Züber Granola Bar - 12,90 TL
Züber Meyve Bar - 21,90 TL

Kooperatif market 32 üründe fiyatları az önce indirdi! Tarım Kredi 18-23 Şubat 2024 FİYAT LİSTESİ! Büyük boy 2 katlı 6’lı kağıt havlu 54.90 TL... 3

Kuru Soğan - 9,90 TL
Portakal - 13,50 TL
Kırmızı Elma - 23,90 TL
Yeşil Elma - 23,90 TL
Domates - 32,50 TL

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