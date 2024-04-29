Koca Yusuf Gabar’da! Türkiye’nin taşı toprağı petrol! İlk adımlar Berat Albayrak döneminde atılmıştı! Hedefin yarısı tamamlandı

Türkiye'nin enerjide dışa bağımsızlığa yönelik hamleleri meyvelerini vermeye devam ediyor. Ülkenin en kaliteli petrolünü çıkarmak için Şehit Aybüke Yalçın Petrol Sahası 42'inci kuyuda sondaja başlayan Koca Yusuf, 5 bin metreye kadar inecek. Koca Yusuf, günlük 100 bin varil üretim hedefine ulaşmada büyük katkı sağlayacak.
Yıllardır süren terör olayları nedeniyle yer altı kaynaklarının çıkarılamadığı Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde, Irak-İran-Suriye'ye sınırı olan kentlerde huzurun sağlanmasıyla birlikte, Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Bakanı olduğu dönemde milli enerji hamlesi için düğmeye basıldı.
Bölgede, 2022'de sondaj çalışmalarına başlayan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPO) açtığı kuyular, peş peşe üretime başladı.