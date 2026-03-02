CANLI YAYIN

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 10 işçi alımı yapacak! Başvuru şartları, kadro ve sözlü sınav bilgisi

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, daimi işçi statüsünde 10 kılavuz kaptan alımı yapacağını duyurdu. Başvurular 6 Mart'a kadar İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecek. Adayların denizcilik alanında lisans mezunu olması ve ilgili mevzuat kapsamında geçerli kılavuz kaptan yeterliliğine sahip bulunması gerekiyor. Yerleştirme puanı ise KPSS ve sözlü sınav sonuçlarının yüzde 50'şer oranında değerlendirilmesiyle belirlenecek.

Giriş Tarihi:
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 10 işçi alımı yapacak! Başvuru şartları, kadro ve sözlü sınav bilgisi - 1

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan ilana göre, kurum bünyesinde daimi işçi statüsünde 10 kişi kılavuz kaptan olarak istihdam edilecek. Başvurular 6 Mart tarihine kadar Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden çevrim içi olarak ya da İŞKUR hizmet merkezlerine şahsen gidilerek yapılabilecek. İŞKUR tarafından oluşturulacak nihai aday listelerinin kuruma iletilmesinin ardından sözlü sınavın yeri, tarihi ve saati ayrıca duyurulacak.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 10 işçi alımı yapacak! Başvuru şartları, kadro ve sözlü sınav bilgisi - 2

SONUÇLAR KURUMUN İNTERNET SİTESİNDE

Asıl ve yedek aday listeleri Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesinde yayımlanacak. Adaylara ayrıca yazılı tebligat gönderilmeyecek. Alım sürecine ilişkin tüm duyurular da yine kurumun internet sitesindeki duyurular bölümünden ilan edilecek.

BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 10 işçi alımı yapacak! Başvuru şartları, kadro ve sözlü sınav bilgisi - 3

KADRO VE EĞİTİM ŞARTI

İlana göre alınacak personel sayısı 10 olarak açıklandı. Adayların denizcilik alanında lisans düzeyinde eğitim veren yükseköğretim kurumlarından mezun olması gerekiyor.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 10 işçi alımı yapacak! Başvuru şartları, kadro ve sözlü sınav bilgisi - 4

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

Adaylarda aranan şartlar arasında Türk vatandaşı olmak, kamu haklarından mahrum bulunmamak ve herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emekli olmamış olmak yer alıyor.

Kılavuz kaptan yeterliliğine sahip olmak için ilgili mevzuatta belirtilen şartların sağlanması gerekiyor. Ayrıca, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa dahi; belirli suçlardan hüküm giymemiş olmak şartı aranıyor. Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene karşı suçlar, edimin ifasına fesat karıştırma, güveni kötüye kullanma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve kaçakçılık suçları bu kapsamda yer alıyor.

Bunun yanı sıra, 5237 sayılı Kanun'un 188, 190 ve 191. maddelerinde düzenlenen suçlardan dolayı mahkûmiyet ya da güvenlik tedbiri kararı bulunmaması gerekiyor.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 10 işçi alımı yapacak! Başvuru şartları, kadro ve sözlü sınav bilgisi - 5

MESLEKİ YETERLİLİK VE SAĞLIK ŞARTI

Adayların, Gemi Adamları ve Kılavuz Kaptanlar Yönetmeliği çerçevesinde geçerli kılavuz kaptan yeterliliğine sahip olması şart koşuluyor. Ayrıca sağlık durumunun deniz hizmetine elverişli olduğunun ilgili mevzuata uygun şekilde belgelendirilmesi gerekiyor.

GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ÇALIŞMA ŞARTLARI

İşe girmeye hak kazanan adaylar, haklarında yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması halinde göreve başlatılacak.

Başvuru yapan ve işe yerleşen adaylar, işyerinde uygulanan ücret, tazminat, prim, fazla mesai, eğitim ve görev yeri gibi çalışma şartlarını kabul etmiş sayılacak. Aksi durumda adayın bir aylık deneme süresi içinde sözleşmesini sonlandırma hakkı bulunuyor.

Göreve başlayacak adaylar, kurumun uygun gördüğü yerde çalışmayı kabul etmiş sayılacak.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 10 işçi alımı yapacak! Başvuru şartları, kadro ve sözlü sınav bilgisi - 6

DEĞERLENDİRME PUANI NASIL HESAPLANACAK?

Adayların yerleştirme puanı, KPSS puanının yüzde 50'si ile sözlü sınav (mülakat) puanının yüzde 50'si esas alınarak belirlenecek. Değerlendirme formülü şu şekilde uygulanacak:

Değerlendirme Puanı = KPSS puanı x %50 + Sözlü Sınav puanı x %50