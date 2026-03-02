Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 10 işçi alımı yapacak! Başvuru şartları, kadro ve sözlü sınav bilgisi

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

Adaylarda aranan şartlar arasında Türk vatandaşı olmak, kamu haklarından mahrum bulunmamak ve herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emekli olmamış olmak yer alıyor.

Kılavuz kaptan yeterliliğine sahip olmak için ilgili mevzuatta belirtilen şartların sağlanması gerekiyor. Ayrıca, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa dahi; belirli suçlardan hüküm giymemiş olmak şartı aranıyor. Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene karşı suçlar, edimin ifasına fesat karıştırma, güveni kötüye kullanma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve kaçakçılık suçları bu kapsamda yer alıyor.

Bunun yanı sıra, 5237 sayılı Kanun'un 188, 190 ve 191. maddelerinde düzenlenen suçlardan dolayı mahkûmiyet ya da güvenlik tedbiri kararı bulunmaması gerekiyor.