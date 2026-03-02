Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 10 işçi alımı yapacak! Başvuru şartları, kadro ve sözlü sınav bilgisi
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, daimi işçi statüsünde 10 kılavuz kaptan alımı yapacağını duyurdu. Başvurular 6 Mart'a kadar İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecek. Adayların denizcilik alanında lisans mezunu olması ve ilgili mevzuat kapsamında geçerli kılavuz kaptan yeterliliğine sahip bulunması gerekiyor. Yerleştirme puanı ise KPSS ve sözlü sınav sonuçlarının yüzde 50'şer oranında değerlendirilmesiyle belirlenecek.
