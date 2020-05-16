Kısa çalışma ödeneği nasıl alınır? Koronavirüs salgınında işveren izne gönderebilir mi?
Tüm dünyada etkisini gösteren koronavirüs (Covid-19) pandemisi çerçevesinde, salgınının yayılmasını önlemeye ve toplum sağlığını korumaya destek olmak amacıyla pek çok tedbir alındı. Bu tedbirlerin pek çoğu da özellikle iş hayatını etkiledi. Coronavirüsün getirdiği yeni çalışma düzenindeki haklarınızı bilmenizde fayda var. 'Kısa çalışma ödeneği nasıl alınır?', 'Koronavirüs salgınında işveren ücretsiz izne gönderebilir mi?', 'Koronavirüse yakalanan işçinin yapması gerekenler neler?', 'Rapor alan çalışanların ücretleri kesilir mi?' ve bunun gibi pek çok merak edilen soruyu Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem yanıtladı. İşte 10 soruda yeni çalışma düzeni...
1- İşveren, şüpheli durum bulunması halinde çalışanların yıllık ücretli izne, ücretsiz izne veya idari izne gönderebilir mi?
Yıllık iznin kullanım süresini belirlemek işverenin inisiyatifinde olduğundan, işveren çalışanlarını yıllık izine gönderebilir. Ücretsiz izin ise tarafların karşılıklı mutabakatına bağlı olduğundan tek taraflı uygulama olanağı bulunmamaktadır. İdari izin ise işverenin inisiyatifine bağlı olup, yıllık izinden mahsup edilemeyeceği gibi, ücret ödemesi yapılması gerekir.
2 - İşçiler virüs salgını nedeniyle işe gitmekten kaçınabilirler mi?
İşçinin işe gitmekten kaçınabilmesi için ciddi ve yakın tehlikenin var olması gerekir. İşçilerin yakın temasta bulunduğu bir diğer çalışanın enfekte olduğu belirlenmesine rağmen işe gelmeye devam etmesi ve durumun tespit edilmesine karşın işveren tarafından engellenmemesi durumunda işçi çalışmaktan kaçınabilir. Bunun dışında işten kaçınamaz.
3 - İşçiler virüs salgını nedeniyle toplantılara katılmaktan kaçınabilirler mi?
Genel olarak çalışanın işverene karşı iş görme yükümlülüğü bulunmaktadır. İş seyahatleri ve iş toplantılarının, yüksek risk içermesi veya güvenli olmadığı kabul edilen yerlerde gerçekleşecek olması durumunda çalışan katılmayabilir.
4 - İşyerinde faaliyetin belirli bir süre durdurulması ve sonrasında telafisi mümkün müdür?
Zorunlu nedenlerle, faaliyetin geçici olarak durdurulması veya tamamen tatil edilmesi sebebiyle İş Kanunu'nun 64. maddesi uyarınca, iki ay içinde çalışılmayan süreler telafi edilmek üzere, telafi çalışması gerçekleştirilebilir. Bu süre şimdi 4 aya çıkarıldı.