Kısa çalışma ödeneği nasıl alınır? Koronavirüs salgınında işveren izne gönderebilir mi?

2 - İşçiler virüs salgını nedeniyle işe gitmekten kaçınabilirler mi?

İşçinin işe gitmekten kaçınabilmesi için ciddi ve yakın tehlikenin var olması gerekir. İşçilerin yakın temasta bulunduğu bir diğer çalışanın enfekte olduğu belirlenmesine rağmen işe gelmeye devam etmesi ve durumun tespit edilmesine karşın işveren tarafından engellenmemesi durumunda işçi çalışmaktan kaçınabilir. Bunun dışında işten kaçınamaz.