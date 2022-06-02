Kiracılığa paydos! Devlet, bu sene tüm vatandaşları ev sahibi yapmaya kararlı! Aidat öder gibi konut alabilirsiniz! İşte ilk evim konut kredisi şartları

Döviz kurlarının ve altın fiyatlarının uzun bir süredir dalgalı seyir halinde olması, hammadde fiyatlarının da artmasına sebep oldu. Bu artıştan en çok etkilenen sektörlerden biri ise emlak sektörü olarak göze çarptı. Kasım ayı itibari ile yükselmeye başlayan ve şu an da tekrar yukarı yönlü hareketler sergilemeye başlayan ekonomi piyasaları ile birlikte fahiş seviyelere ulaşan konut fiyatları, yeni dönemde kendi evinin sahibi olabilmek adına birikim yapmış olan vatandaşların canını sıkmaya başladı.