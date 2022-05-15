Kimsenin bilmediği EYT'de resen emeklilik sistemi! O kişiler hemen emekli olacak! 8 Eylül 1999 öncesinde işe başlayanlara müjde! Memur, esnaf...

EYT ÇIKACAK MI, NE ZAMAN ÇIKIYOR? Emeklilikte Yaşa Takınlarlar için EYT yasası kamuoyunun gündeminde! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "3600 ek gösterge meselesinin çözümünü bu ay sonu itibarıyla tamamlamış olacağız. Bitti zaten, son düzenlemeleri yapıyoruz. İşte sözleşmeli personel meselesi var, EYT meselesi var. Bunların hepsi bizim önümüzde. Dosyaları adım adım açıyoruz ve sorunu çözdüğümüzde kamuoyumuzla paylaşıyoruz." dedi. 3.600 ek göstergenin son toplantısından sonra sırada EYT olacak. Emeklilik için yıl ve prim şartını tamamlayıp yaş bekleyen vatandaşlar için yapılacak EYT çalışmalarının 5 adımda sonuçlanması bekleniyor. İşte son gelişmeler...