Kimliğiyle gelen parasını hemen alıyor! SGK o kişilere 37.300 TL'lik toplu ödeme yapacak! 90 gün şartı var!

Devlet tarafından yapılan destek ödemeleri arasında doğum izin parası yer alıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu çalışan annelere doğum izin parası adı altında bir ödeme yapıyor. Son 1 yıllık süreç dikkate alındığında 90 günlük sigortası olan herkes destek ödemesinden faydalanabiliyor. 1 Ocak 2023 tarihinde asgari ücretin zamlanmasının hemen ardından destek ödemelerinde de artış yaşandı. Böylece tavan ve taban ödeme tutarları da belli oldu. Ödemeye dair merak edilen tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz.