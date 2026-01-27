Kilis’te gözler TOKİ kurasındaydı: 1.170 konutun hak sahipleri belli oldu!

KİLİS İLÇE İLÇE KONUT DAĞILIMI
|SIRA NO
|İLİ
|İLÇE
|PROJE ADI
|KONUT SAYISI
|BANKA
|KURA TARİHİ
|KURA YERİ
|1
|KİLİS
|MERKEZ
|KİLİS MERKEZ 800/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|800
|HALK BANKASI
|27.01.2026 11:00
|KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ KONFERANS SALONU
|2
|KİLİS
|ELBEYLİ
|KİLİS ELBEYLİ 100/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|100
|ZİRAAT BANKASI
|Başvuru sayısı az olduğu için herkes hak sahibidir.
|-
|3
|KİLİS
|MUSABEYLİ
|KİLİS MUSABEYLİ 170/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|170
|ZİRAAT BANKASI
|Başvuru sayısı az (53 adet). Kura çekilmeyecek, herkes asil.
|-
|4
|KİLİS
|POLATELİ
|KİLİS POLATELİ 100/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|100
|ZİRAAT BANKASI
|27.01.2026 11:00
|KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ KONFERANS SALONU