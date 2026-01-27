PODCAST CANLI YAYIN

Kilis’te gözler TOKİ kurasındaydı: 1.170 konutun hak sahipleri belli oldu!

TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Kilis'te inşa edilecek 1.170 konut için kura çekimi bugün saat 11.00'de başladı. Hak sahipleri sonuçları aynı gün TOKİ'nin resmi internet sitesi ve e-Devlet üzerinden öğrenebilecek.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Kilis'te inşa edilecek 1.170 konut için kura süreci tamamlandı.

TOKİ KİLİS KURASI TAMAMLANDI

TOKİ 500 bin konut projesi kapsamında Kilis'te gerçekleştirilecek kura çekimi bugün yapıldı.

Çekiliş, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Konferans Salonu'nda saat 11.00'de başladı.

KİLİS İLÇE İLÇE KONUT DAĞILIMI

SIRA NOİLİİLÇEPROJE ADIKONUT SAYISIBANKAKURA TARİHİKURA YERİ
1KİLİSMERKEZKİLİS MERKEZ 800/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ800HALK BANKASI27.01.2026 11:00KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ KONFERANS SALONU
2KİLİSELBEYLİKİLİS ELBEYLİ 100/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ100ZİRAAT BANKASIBaşvuru sayısı az olduğu için herkes hak sahibidir.-
3KİLİSMUSABEYLİKİLİS MUSABEYLİ 170/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ170ZİRAAT BANKASIBaşvuru sayısı az (53 adet). Kura çekilmeyecek, herkes asil.-
4KİLİSPOLATELİKİLİS POLATELİ 100/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ100ZİRAAT BANKASI27.01.2026 11:00KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ KONFERANS SALONU
KURA SONUÇLARI NEREDEN SORGULANACAK?

Kura çekiminin tamamlanmasının ardından asil ve yedek hak sahipleri listesi kamuoyuyla paylaşılacak. Vatandaşlar sonuçlara iki farklı kanal üzerinden ulaşabilecek:

TOKİ Resmi İnternet Sitesi: www.toki.gov.tr

e-Devlet Kapısı: www.turkiye.gov.tr

Adaylar T.C. kimlik numaralarıyla sisteme giriş yaparak hak sahipliği durumlarını öğrenebilecek.

TOKİ TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde yer alan konutlar için taksit ödemeleri, hak sahipleriyle yapılacak sözleşmenin ardından bir sonraki ay itibarıyla başlayacak.

BU HAFTA HANGİ İLLERDE TOKİ KURASI VAR?

Bakanlık tarafından paylaşılan 26-31 Ocak 2026 tarihli kura takvimine göre bu hafta toplam 9 ilde hak sahipleri belirlenecek. Programa göre kura çekimi yapılacak iller ve konut sayıları şöyle:

27 Ocak Salı: Kilis – 1.170 konut

28 Ocak Çarşamba: Sinop – 947 konut

29 Ocak Perşembe: Niğde – 2.604 konut

30 Ocak Cuma: Aksaray – 2.353, Ordu – 3.334, Karabük – 1.600 konut

31 Ocak Cumartesi: Samsun, Nevşehir, Bartın

TOKİ'nin sosyal konut projeleri kapsamında yürütülen kura süreci farklı illerde aralıksız şekilde devam edecek.