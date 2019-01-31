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Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır? Kim ne kadar alacak? 2019 tavanı değişti

Çalışanların merak beklediği kıdem tazminatının 2019 yılı tavanı değişti. Bunun yanı sıra gelir vergisi reform paketinin yürürlüğe girmesiyle kıdem tazminatındaki gelir vergisi iade edilecek. Hal böyle olunca herkes 'Kim ne kadar kıdem tazminatı alacak?', 'Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?', 'Kıdem tazminatı tavanı ne kadar?' sorularının yanıtını arıyor. İşte kıdem tazminatı hakkında her şey...

31.01.2019 10:30 - Son Güncelleme: 31.01.2019 11:08
Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır? Kim ne kadar alacak? 2019 tavanı değişti

Milyonlarca vatandaşa kıdem tazminatı müjdesi geldi. Gelir vergisi reform paketinin yürürlüğe girmesiyle kıdem tazminatındaki gelir vergisi iade edilecek. Öte yandan 12 ay asgari ücret desteği de devam edecek. İşte milyonları ilgilendiren haberin detayı...

27 Mart 2018'den önce işten ayrılanlara karşılıklı sonlandırma sözleşmesi kapsamında yasal haklarına ek olarak ödenen tazminatlar, iş kaybı, iş sonu tazminatları gibi çeşitli adlar altında yapılan ödemeler ve yardımlardan yapılan gelir vergisi kesintisinin iadesi sağlanacak.

Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır? Kim ne kadar alacak? 2019 tavanı değişti

İhbar tazminatı, normal ücret, yıllık izin ücreti, geçmiş veya mevcut dönemdeki çalışmalar karşılığı yapılan hizmet primi ve ikramiye ödemeleri ile ücret kapsamında olan benzeri ödemelerden kesilen gelir vergisinin iade edilmesi söz konusu olmayacak.

Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır? Kim ne kadar alacak? 2019 tavanı değişti

İşverenlerce, hizmet erbabına, ölüm, engellilik ile hastalık sebebiyle verilen tazminat, yardımlar gelir vergisinden istisna olacak.

Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır? Kim ne kadar alacak? 2019 tavanı değişti

Evlerde üretilen ürünlerin internetten satışından kaynaklanacak gelirlerin bir yıllık asgari brüt ücreti geçmeyecek tutarları vergiden istisna olacak.

Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır? Kim ne kadar alacak? 2019 tavanı değişti

12 AY ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ
Asgari ücret desteği 12 ay daha devam edecek. İşçi sayısı 500'ün altında olan işyerlerinde işçi başına 150 lira, 500'ün üzerinde olanlarda 100 lira asgari ücret desteği sağlanacak.

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