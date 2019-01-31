Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır? Kim ne kadar alacak? 2019 tavanı değişti

Milyonlarca vatandaşa kıdem tazminatı müjdesi geldi. Gelir vergisi reform paketinin yürürlüğe girmesiyle kıdem tazminatındaki gelir vergisi iade edilecek. Öte yandan 12 ay asgari ücret desteği de devam edecek. İşte milyonları ilgilendiren haberin detayı...

27 Mart 2018'den önce işten ayrılanlara karşılıklı sonlandırma sözleşmesi kapsamında yasal haklarına ek olarak ödenen tazminatlar, iş kaybı, iş sonu tazminatları gibi çeşitli adlar altında yapılan ödemeler ve yardımlardan yapılan gelir vergisi kesintisinin iadesi sağlanacak.