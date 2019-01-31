Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır? Kim ne kadar alacak? 2019 tavanı değişti
Çalışanların merak beklediği kıdem tazminatının 2019 yılı tavanı değişti. Bunun yanı sıra gelir vergisi reform paketinin yürürlüğe girmesiyle kıdem tazminatındaki gelir vergisi iade edilecek. Hal böyle olunca herkes 'Kim ne kadar kıdem tazminatı alacak?', 'Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?', 'Kıdem tazminatı tavanı ne kadar?' sorularının yanıtını arıyor. İşte kıdem tazminatı hakkında her şey...
31.01.2019 10:30 - Son Güncelleme: 31.01.2019 11:08
Milyonlarca vatandaşa kıdem tazminatı müjdesi geldi. Gelir vergisi reform paketinin yürürlüğe girmesiyle kıdem tazminatındaki gelir vergisi iade edilecek. Öte yandan 12 ay asgari ücret desteği de devam edecek. İşte milyonları ilgilendiren haberin detayı...
27 Mart 2018'den önce işten ayrılanlara karşılıklı sonlandırma sözleşmesi kapsamında yasal haklarına ek olarak ödenen tazminatlar, iş kaybı, iş sonu tazminatları gibi çeşitli adlar altında yapılan ödemeler ve yardımlardan yapılan gelir vergisi kesintisinin iadesi sağlanacak.
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