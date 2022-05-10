Kıdem için emekliliği beklemeye gerek yok! Hangi yolların izlenmesi gerekiyor? İşte kıdeme hak kazanma takvimi
Sadece işten çıkartılanlar değil, bazı şartlarda kendisi ayrılanlar da kıdem tazminatı alabiliyor. Haklı nedenle istifa, askerlik, evlilik ve primin tamamlanması bu yolu açıyor.
10.05.2022 06:58 - Son Güncelleme: 10.05.2022 06:58
İlk işe girişi Eylül 1999'dan önce olanlara 15 yıl, 3600 gün koşuluyla kıdem tazminatı verilirken; işten çıkarılmayı beklemeden tazminat alma hakkının kapsamı genişledi.
1 Mayıs 2008 ve sonrası sigortalı olanlar kademeli olarak 4600 gün ile 5400 prim günü koşullarını sağlayarak kıdem tazminatına hak kazanabiliyor.
YAZIYA DİKKAT!
Sosyal Güvenlik Kurumu, 2008 sonrası sigortalı olanlara yönelik de emeklilik için yaş hariç prim günü şartlarını sağlaması halinde 'kıdem tazminatına esas yazı' düzenlenebileceği konusunda il müdürlükleri ve merkezlerini bilgilendirdi.
Bu kapsamda olanların tazminat almak için SGK'ya başvurarak aldığı yazıyı işverene vermesi gerekiyor.