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Kıdem için emekliliği beklemeye gerek yok! Hangi yolların izlenmesi gerekiyor? İşte kıdeme hak kazanma takvimi

Sadece işten çıkartılanlar değil, bazı şartlarda kendisi ayrılanlar da kıdem tazminatı alabiliyor. Haklı nedenle istifa, askerlik, evlilik ve primin tamamlanması bu yolu açıyor.

Hazal Ateş
10.05.2022 06:58 - Son Güncelleme: 10.05.2022 06:58
Kıdem için emekliliği beklemeye gerek yok! Hangi yolların izlenmesi gerekiyor? İşte kıdeme hak kazanma takvimi

İşyerinde en az 1 yıl çalışarak hak kazanılan kıdem tazminatı, normal koşullarda emeklilik, vefat, işten çıkartılma, haklı nedenle istifa, askerlik, evlilik nedeniyle iş bırakma durumunda alınabiliyor.

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Kıdem için emekliliği beklemeye gerek yok! Hangi yolların izlenmesi gerekiyor? İşte kıdeme hak kazanma takvimi

İlk işe girişi Eylül 1999'dan önce olanlara 15 yıl, 3600 gün koşuluyla kıdem tazminatı verilirken; işten çıkarılmayı beklemeden tazminat alma hakkının kapsamı genişledi.

Kıdem için emekliliği beklemeye gerek yok! Hangi yolların izlenmesi gerekiyor? İşte kıdeme hak kazanma takvimi

1 Mayıs 2008 ve sonrası sigortalı olanlar kademeli olarak 4600 gün ile 5400 prim günü koşullarını sağlayarak kıdem tazminatına hak kazanabiliyor.

Kıdem için emekliliği beklemeye gerek yok! Hangi yolların izlenmesi gerekiyor? İşte kıdeme hak kazanma takvimi

YAZIYA DİKKAT!
Sosyal Güvenlik Kurumu, 2008 sonrası sigortalı olanlara yönelik de emeklilik için yaş hariç prim günü şartlarını sağlaması halinde 'kıdem tazminatına esas yazı' düzenlenebileceği konusunda il müdürlükleri ve merkezlerini bilgilendirdi.

Kıdem için emekliliği beklemeye gerek yok! Hangi yolların izlenmesi gerekiyor? İşte kıdeme hak kazanma takvimi

Bu kapsamda olanların tazminat almak için SGK'ya başvurarak aldığı yazıyı işverene vermesi gerekiyor.

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