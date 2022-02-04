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Haberler Ekonomi Kesinleşti! Memur ve emeklilere enflasyon farkı kazancı: İlk ayda 7,5'i aştı! En düşük aylık 6429 lira oldu! İşte dereceye göre maaş hesabı

Kesinleşti! Memur ve emeklilere enflasyon farkı kazancı: İlk ayda 7,5'i aştı! En düşük aylık 6429 lira oldu! İşte dereceye göre maaş hesabı

Memur maaşları hakkında son dakika gelişmeler yaşanmaya devam ediliyor. Ocak ayı enflasyon oranı TÜİK tarafından 3 Şubat'ta açıklandı. Bu gelişmelerle birlikte memurlar ilk aydan enflasyon farkı almaya hak kazanmış oldu. Bilindiği üzere toplu sözleşmenin yanında enflasyonda oluşacak olan farkı da içeren zam anlaşması memurların lehine işlemesini sağlıyor. Kamu çalışanları ve memur emeklilerine de 2022 Ocak ayından itibaren geçerli olmak üzere yüzde 30,95 oranında iyileştirme yapıldı. Ocak ayı enflasyon rakamının aylık yüzde 11.10 gelmesiyle birlikte memurlar ilk aydan enflasyon farkı almaya hak kazanmış oldu. Peki, memur enflasyon farkı nasıl hesaplanır 2022? Memur ve memur emeklisi temmuz zammı ne kadar olacak? İşte merak edilenler!

04.02.2022 09:47 - Son Güncelleme: 04.02.2022 09:47
Kesinleşti! Memur ve emeklilere enflasyon farkı kazancı: İlk ayda 7,5’i aştı! En düşük aylık 6429 lira oldu! İşte dereceye göre maaş hesabı

Enflasyon rakamları sonrasında 4 milyon memur için çifte zam imkanı da doğdu. 2022 Ocak ayından itibaren geçerli olmak üzere yüzde 30,95 oranında iyileştirme yapılmıştı. Ocak ayı enflasyonunun aylık yüzde 11.10 gelmesiyle birlikte memurlar ilk aydan enflasyon farkı almaya hak kazanmış oldu. Öte yandan 3600 ek göstergenin gelmesi durumunda emekli ikramiyesi ve emekli maaşlarında en az yüzde 18 ile yüzde 22 arsında bir değişiklik yaşanması bekleniyor. Peki, memur enflasyon farkı nasıl hesaplanır 2022? İşte dereceye göre maaş hesabı!

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Kesinleşti! Memur ve emeklilere enflasyon farkı kazancı: İlk ayda 7,5’i aştı! En düşük aylık 6429 lira oldu! İşte dereceye göre maaş hesabı

Memur maaşlarına yönelik zam hareketliliği Ocak ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte başladı.

Kesinleşti! Memur ve emeklilere enflasyon farkı kazancı: İlk ayda 7,5’i aştı! En düşük aylık 6429 lira oldu! İşte dereceye göre maaş hesabı

2021'in ikinci yarısında oluşan enflasyon yüzde 25.47 oranında gerçekleşmişti. Kamu görevlileri ve memur emeklilerine de 2022 Ocak ayından itibaren geçerli olmak üzere yüzde 30,95 oranında iyileştirme yapılmıştı.

Kesinleşti! Memur ve emeklilere enflasyon farkı kazancı: İlk ayda 7,5’i aştı! En düşük aylık 6429 lira oldu! İşte dereceye göre maaş hesabı

Ocak ayı enflasyonunun aylık yüzde 11.10 gelmesiyle birlikte memurlar ilk aydan enflasyon farkı almaya hak kazandı.

Kesinleşti! Memur ve emeklilere enflasyon farkı kazancı: İlk ayda 7,5’i aştı! En düşük aylık 6429 lira oldu! İşte dereceye göre maaş hesabı

Memurların gözü enflasyon rakamlarında olmaya devam ediyor. Toplu sözleşmenin yanında enflasyonda oluşacak olan farkı da içeren zam anlaşması memurların lehine işlemesini sürdürüyor.

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