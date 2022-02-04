Kesinleşti! Memur ve emeklilere enflasyon farkı kazancı: İlk ayda 7,5'i aştı! En düşük aylık 6429 lira oldu! İşte dereceye göre maaş hesabı
Memur maaşları hakkında son dakika gelişmeler yaşanmaya devam ediliyor. Ocak ayı enflasyon oranı TÜİK tarafından 3 Şubat'ta açıklandı. Bu gelişmelerle birlikte memurlar ilk aydan enflasyon farkı almaya hak kazanmış oldu. Bilindiği üzere toplu sözleşmenin yanında enflasyonda oluşacak olan farkı da içeren zam anlaşması memurların lehine işlemesini sağlıyor. Kamu çalışanları ve memur emeklilerine de 2022 Ocak ayından itibaren geçerli olmak üzere yüzde 30,95 oranında iyileştirme yapıldı. Ocak ayı enflasyon rakamının aylık yüzde 11.10 gelmesiyle birlikte memurlar ilk aydan enflasyon farkı almaya hak kazanmış oldu. Peki, memur enflasyon farkı nasıl hesaplanır 2022? Memur ve memur emeklisi temmuz zammı ne kadar olacak? İşte merak edilenler!
04.02.2022 09:47
- Son Güncelleme: 04.02.2022 09:47
Enflasyon rakamları sonrasında 4 milyon memur için çifte zam imkanı da doğdu. 2022 Ocak ayından itibaren geçerli olmak üzere yüzde 30,95 oranında iyileştirme yapılmıştı. Ocak ayı enflasyonunun aylık yüzde 11.10 gelmesiyle birlikte memurlar ilk aydan enflasyon farkı almaya hak kazanmış oldu. Öte yandan 3600 ek göstergenin gelmesi durumunda emekli ikramiyesi ve emekli maaşlarında en az yüzde 18 ile yüzde 22 arsında bir değişiklik yaşanması bekleniyor. Peki, memur enflasyon farkı nasıl hesaplanır 2022? İşte dereceye göre maaş hesabı!