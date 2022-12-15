Kemerlerinizi sıkı bağlayın geliyor! Altının 16 gün sonra kaç para olacağını açıkladı! İşte güncel gram altın, 14-18-22 ayar bilezik ve altın fiyatları...
Altın günümüzde birbirinden değişik çeşitleriyle yaşamımızda bulunmaktadır. Genellikle bir yatırım aracı durumuna dönüşen altının fiyatları da kişilerin odağındadır. Altın, Salı günü ABD'de beklentilerin altında gelen enflasyon ardından değer kazanarak Temmuz'dan beri en yüksek oranına yakın seyreder iken gram altın da Salı günü kırdığı rekorunu tazeleyerek 1.086 TL civarını gördü.
15.12.2022 09:43 - Son Güncelleme: 15.12.2022 09:43
Altın, ABD enflasyon bilgilerinin beklenilenden yavaş gelmesinin sonrasında Federal Rezerv'in faiz artışlarını yumuşatabileceğine dair fiyatlamaların yoğunlaşmasıyla Temmuz'dan bu yana en yüksek oranına yakın bir yerde sabitlendi. Değerli metal, Fed'in daha düşük şahin olabileceği beklentileri üstüne Eylül ayının en düşük civarından bu yana nerdeyse yüzde 12 değerli kazandı. Spot altın Salı günü gelen ABD enflasyonunun mühim bir göstergesinin bir seneden çok bir müddettir en ufak aylık yükselişini kaydetmesi ardından ons başına 1.800 doları aştı.