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Haberler Ekonomi Kemerlerinizi sıkı bağlayın geliyor! Altının 16 gün sonra kaç para olacağını açıkladı! İşte güncel gram altın, 14-18-22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

Kemerlerinizi sıkı bağlayın geliyor! Altının 16 gün sonra kaç para olacağını açıkladı! İşte güncel gram altın, 14-18-22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

Altın günümüzde birbirinden değişik çeşitleriyle yaşamımızda bulunmaktadır. Genellikle bir yatırım aracı durumuna dönüşen altının fiyatları da kişilerin odağındadır. Altın, Salı günü ABD'de beklentilerin altında gelen enflasyon ardından değer kazanarak Temmuz'dan beri en yüksek oranına yakın seyreder iken gram altın da Salı günü kırdığı rekorunu tazeleyerek 1.086 TL civarını gördü.

15.12.2022 09:43 - Son Güncelleme: 15.12.2022 09:43
Kemerlerinizi sıkı bağlayın geliyor! Altının 16 gün sonra kaç para olacağını açıkladı! İşte güncel gram altın, 14-18-22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

Altın, ABD enflasyon bilgilerinin beklenilenden yavaş gelmesinin sonrasında Federal Rezerv'in faiz artışlarını yumuşatabileceğine dair fiyatlamaların yoğunlaşmasıyla Temmuz'dan bu yana en yüksek oranına yakın bir yerde sabitlendi. Değerli metal, Fed'in daha düşük şahin olabileceği beklentileri üstüne Eylül ayının en düşük civarından bu yana nerdeyse yüzde 12 değerli kazandı. Spot altın Salı günü gelen ABD enflasyonunun mühim bir göstergesinin bir seneden çok bir müddettir en ufak aylık yükselişini kaydetmesi ardından ons başına 1.800 doları aştı.

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Kemerlerinizi sıkı bağlayın geliyor! Altının 16 gün sonra kaç para olacağını açıkladı! İşte güncel gram altın, 14-18-22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

Gram altında da Salı günü görülen yüksek civarlarda devam ederek sabah saatlerinde yeni rekor kırıldı. Ons altın ve Dolar/TL kuru üstünden oluşturulan hesaplamaya göre gram altın 1.086 TL ile rekor tazelemiş oldu.

Kemerlerinizi sıkı bağlayın geliyor! Altının 16 gün sonra kaç para olacağını açıkladı! İşte güncel gram altın, 14-18-22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

Enflasyonun en kötüsünün geride kaldığına dair göstergeler, Fed'in gelecek sene faiz artış süratini yavaşlatabileceğini işaret ediyor. ABD Merkez Bankası'nın Çarşamba günkü toplantıda 50 baz puanlık bir artış duyurması bekleniyor.

Kemerlerinizi sıkı bağlayın geliyor! Altının 16 gün sonra kaç para olacağını açıkladı! İşte güncel gram altın, 14-18-22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

Commonwealth Bank of Australia Emtia Analisti Vivek Dhar, "ABD'nin TÜFE'de beklenenden daha zayıf artışına yanıt olarak altın vadeli işlemlerinin yükseldiğini görmek çok şaşırtıcı değil.

Kemerlerinizi sıkı bağlayın geliyor! Altının 16 gün sonra kaç para olacağını açıkladı! İşte güncel gram altın, 14-18-22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

ABD doları ve ABD 10 yıllık reel getirileri hakkındaki mevcut görüşümüz, altın vadeli işlemlerinin önümüzdeki yıl muhtemelen 1.750-1.850 dolar aralığında seyredeceğini gösteriyor" değerlendirmesinde bulundu.

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