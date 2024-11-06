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Kayıt dışı kiraya son! Yeni dönem başladı! Sözleşmeler e-Devlet'ten yapılacak

Hükümet, kira sözleşmelerinin e-Devlet Kapısı üzerinden hazırlanabilmesine olanak sağlayan yeni bir hizmeti vatandaşların kullanımına sundu. Artık taşınmaz sahipleri e-Devlet Kapısı üzerinden sözleşme hazırlayacak, kiracı ise aynı yerde onaylayacak. Böylece haksız kira artışlarının önüne geçilecek.

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Giriş Tarihi :06 Kasım 2024 , 06:29 Güncelleme Tarihi :06 Kasım 2024 , 07:04
Kayıt dışı kiraya son! Yeni dönem başladı! Sözleşmeler e-Devlet’ten yapılacak

Kira sözleşmelerinin e-Devlet Kapısı üzerinden hazırlanmasına ilişkin hizmet, vatandaşların kullanımına açıldı. Uygulamadan ilk aşamada, 18 yaş üzerinde olan e-Devlet kullanıcıları faydalanabiliyor. Hizmetin ilk kısmında, taşınmaz sahibi gerçek kişiler tarafından e-Devlet Kapısı "Kira Sözleşmesi İşlemleri" üzerinden hazırlanan sözleşmenin, kiracı tarafından yine e-Devlet Kapısı üzerinden onaylanması şeklinde ilerleniyor.

Kayıt dışı kiraya son! Yeni dönem başladı! Sözleşmeler e-Devlet’ten yapılacak

10 HİSSEDARA KADAR BU HİZMETTEN YARARLANABİLİNİYOR

Ayrıca 10 hissedara kadar sahipliği olan taşınmazlar da bu hizmetten kiraya verilebiliyor. Hizmet üzerinden oluşturulan kira sözleşmeleri için zaman damgalı "barkodlu belge" oluşturularak, e-Devlet üzerinden belge doğrulama işlemi yapılabiliyor.

Kayıt dışı kiraya son! Yeni dönem başladı! Sözleşmeler e-Devlet’ten yapılacak

2. AŞAMA YIL SONUNDA
Hizmetin ikinci aşaması ise yıl sonunda kullanıma sunulacak. Düzenlemenin devamında, emlak danışmanları ve yetki verilen kişiler, sözleşme hazırlama ve tarafların (taşınmaz sahibi ve kiracı) onayına sunma rolü ile sürece dahil olacak.

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