Kamuya, özel sektöre 2.478 personel alımı yapılacak: Lise mezunu, KPSS 55 puanla onlarca şehirde başvurular başladı! 19 ilan yayında...
Kamu kurumları, değişik kadrolarda çalıştırmak üzere kamu personeli alımı yapacağını açıklamıştı. En az lise mezunu adaylar arasından yapılacak personel alımları için müracaatlar başladı. Yüzlerce kişinin hayalini süsleyen memurluk için hangi şartları taşımak gerekiyor? Kimler memur olabilir? Memurlar nasıl istihdam edilir? Memurlar iş olarak birçok farklı pozisyonda çalışmaktadırlar. İşte 2022 en az lise mezunu 2.478 personel alımı şartları ve kadroları detayları...
04.02.2022 09:02
- Son Güncelleme: 04.02.2022 09:03
Kamuya ve özel sektöre 2022 Şubat ayı için değişik kadrolarda çalıştırılmak üzere kamu personeli ve işçi alımları kaldığı yerden devam ediyor. 81 ilde, farklı kurumlarda görevlendirilmek amacıyla toplamda 2 bin 478 personel alımı yapılacak. Yüzlerce kişinin hayalini süsleyen memurluk için hangi şartları taşımak gerekli? Memurlar iş anlamında birçok farklı pozisyonda çalışmaktadır. Kurumlar tarafından yayınlanan son ilanlarda en az ilkokul mezunu olma şartı aranırken yine bazı kurumlar tarafından en az 50 KPSS puan şartı aranıyor. İşte 2022 en az lise mezunu 2.478 personel alımı şartları ve kadroları detayları...