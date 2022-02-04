Kamuya, özel sektöre 2.478 personel alımı yapılacak: Lise mezunu, KPSS 55 puanla onlarca şehirde başvurular başladı! 19 ilan yayında...

Kamuya ve özel sektöre 2022 Şubat ayı için değişik kadrolarda çalıştırılmak üzere kamu personeli ve işçi alımları kaldığı yerden devam ediyor. 81 ilde, farklı kurumlarda görevlendirilmek amacıyla toplamda 2 bin 478 personel alımı yapılacak. Yüzlerce kişinin hayalini süsleyen memurluk için hangi şartları taşımak gerekli? Memurlar iş anlamında birçok farklı pozisyonda çalışmaktadır. Kurumlar tarafından yayınlanan son ilanlarda en az ilkokul mezunu olma şartı aranırken yine bazı kurumlar tarafından en az 50 KPSS puan şartı aranıyor. İşte 2022 en az lise mezunu 2.478 personel alımı şartları ve kadroları detayları...