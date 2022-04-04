Kaldı 3 veri! Enflasyon farkı netleşiyor! Temmuz’da memur ve emekli %15 zamlı maaşlarına kavuşacak! En az 4 bin ile 7 bin lira arası...

Milyonlarca memur ve memur emeklisi bekliyordu. Gözler TÜİK'e çevrilmişti. Memurlar 2022 ikinci 6 ay için zamlı maaşlarının ve zam farklarının ne kadar bulunduğunu hesaplayacak. Mart ayı enflasyon sayılarının açıklanmasının peşinden memurların alacağı enflasyon farkını da etkiliyor. Peki, Memur maaşı enflasyon farkı ne kadar oldu? Memur ve memur emeklisinde zam farkı çıktı mı? İşte merak edilenler!