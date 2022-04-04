Kaldı 3 veri! Enflasyon farkı netleşiyor! Temmuz'da memur ve emekli %15 zamlı maaşlarına kavuşacak! En az 4 bin ile 7 bin lira arası...
Milyonlarca memur ve emeklinin gözü Temmuz zammına çevrildi. Bilindiği üzere enflasyon oranları emekli ve memur maaşlarını da belirliyor. Bugün TÜİK tarafından Mart ayı enflasyon oranları açıklandı. TÜFE martta yüzde 5,46, Yİ-ÜFE yüzde 9,19 arttı.Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 61,14, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 114,97 oldu. Şimdi geriye sadece 3 veri kaldı. Bu nedenle emekli ve memurların gözleri Temmuz ayında yapılacak zamma çevrildi. Peki, enflasyon farkı ne kadar oldu? Temmuzda en düşük emekli memur maaşı kaç TL olacak? İşte hesaplamalar!
04.04.2022 10:36 - Son Güncelleme: 04.04.2022 10:36
Milyonlarca memur ve memur emeklisi bekliyordu. Gözler TÜİK'e çevrilmişti. Memurlar 2022 ikinci 6 ay için zamlı maaşlarının ve zam farklarının ne kadar bulunduğunu hesaplayacak. Mart ayı enflasyon sayılarının açıklanmasının peşinden memurların alacağı enflasyon farkını da etkiliyor. Peki, Memur maaşı enflasyon farkı ne kadar oldu? Memur ve memur emeklisinde zam farkı çıktı mı? İşte merak edilenler!
MEMUR MAAŞI ENFLASYON FARKI NE KADAR OLUR?
Üçüncü ay sonunda memur maaş farkı yüzde 15 olarak oluşmuş durumda. Memur ve memur emeklileri için toplu sözleşme ile belirlenen 2022 yılı zammı ilk 6 ay için yüzde 5, ikinci 6 ay içinse yüzde 7 zamdı. 2023'ün ilk 6 ayı için yüzde 8, ikinci 6 ayı için de yüzde 6 zam yapılacak.