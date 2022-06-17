Kadınlara 400 TL ödeme müjdesi! 15 yaşını doldurma şartı bulunuyor! Başvurular 2 yerden birine yapılıyor! 81 ilde var! Ödemeler...

2022 yılında İŞKUR, aktif işgücü programları kapsamında mesleki eğitim kursları, işbaşı eğitim programları, girişimcilik eğitim programları ve toplum yararına programlar uygulamaya devam ediyor. Bu programlar ile kursiyerlere ödemeler de yapılıyor. Sanayi sektöründeki işbaşı eğitim programına katılan annelere, harçlığın yanı sıra bir de aylık 400 lira bakım desteği sağlanıyor. Başvurular 2 yerden birine yapılabiliyor. 81 ile müjde!