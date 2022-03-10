Kadın- erkek, genç- yaşlı fark etmiyor ayda 4 bin 253 TL’ye çalışanlar alabiliyor! PTT’den duyuru geldi: 10.000, 20,000, 30,000 TL ödeme yapılacak

İhtiyaçları için kredi çekmek isteyen vatandaşlar bankaların yüksek faiz oranları nedeniyle kredi almaya yanaşmıyor. Kış aylarının sonlarına gelinmesiyle düğünler başladı. Takı alacak olanlar ya da bir ihtiyacı için 5 bin TL, 15 bin TL, 25 bin TL kredi çekmek istiyor. Ancak düşük faiz oranı sunan banka bulamıyor. Tam da bu noktada PTT devreye girdi. 2022 yılında 30 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi verileceği duyuruldu. İşte duyurunun detayları...