JPMorgan’dan altında rekor senaryo: 2026 sonu için 6.300 dolar tahmini

REZERVLERDE DÖNÜŞÜM DOLARDAN UZAKLAŞMA EĞİLİMİ

Raporda öne çıkan başlıklardan biri de ülkelerin rezerv yapılarındaki değişim. ABD Hazine tahvillerine olan bağımlılığın azalması ve rezervlerin kademeli olarak Çin yuanı ile altına kaydırılması, "rezerv para düzeninde dönüşüm"olarak tanımlanıyor.

Bu sürecin hız kazanması halinde altının küresel sistemde daha merkezi bir rol üstlenebileceği değerlendiriliyor. Bankaya göre altın, diğer varlıklara kıyasla bu dönüşümden en güçlü faydayı sağlayabilecek enstrümanlardan biri.