JPMorgan’dan altında rekor senaryo: 2026 sonu için 6.300 dolar tahmini

ALTIN NEDEN DİĞER EMTİALARDAN AYRIŞIYOR?
JPMorgan'a göre altın, bakır ya da nikel gibi sanayi metallerinden farklı bir dinamiğe sahip. Endüstriyel kullanım yerine, güvenli liman ve değer saklama aracı kimliği ön planda bulunuyor.
Bu nedenle altının fiyat oluşumunda klasik arz-talep maliyet hesaplarından ziyade, küresel risk algısı ve rezerv tercihleri belirleyici oluyor.
Özetle, küresel finans sisteminde yaşanan yapısal değişim sinyalleri, altını yeniden merkeze taşıyor. JPMorgan'ın 6.300 dolarlık projeksiyonu gerçekleşir mi bilinmez ancak görünen o ki altın, önümüzdeki dönemde de yatırımcıların radarında kalmaya devam edecek.
(Fotoğraflar: AA, Takvim Foto Arşiv)