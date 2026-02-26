CANLI YAYIN

JPMorgan’dan altında rekor senaryo: 2026 sonu için 6.300 dolar tahmini

Küresel piyasalarda altına yönelik beklentiler yeniden yukarı taşındı. ABD'li finans devi JPMorgan Chase, uzun vadeli ons altın tahminini 4.500 dolara yükseltirken, 2026 yıl sonu için 6.300 dolarlık öngörüsünü açıkladı.

JPMorgan Chase, küresel piyasalarda dengeleri değiştirebilecek çarpıcı bir altın raporu yayınladı. Banka, merkez bankalarının hızlanan altın alımları ve dolardan uzaklaşma eğilimini gerekçe göstererek yıl sonu altın fiyat tahminini 6.300 dolara yükseltti. İşte altın piyasasında dengeleri değiştirmesi beklenen raporun ayrıntıları...

UZUN VADEDE YENİ HEDEF: 4.500 DOLAR

Banka stratejistlerine göre altın artık yalnızca bir emtia değil küresel finans sisteminde ağırlığı giderek artan bir rezerv aracı konumunda. Bu çerçevede kurum, uzun vadeli ons altın beklentisini 4.500 dolar seviyesine yükseltti.

Raporda, merkez bankalarının son dönemde hız kazanan altın alımlarının bu revizyonda belirleyici olduğu vurgulandı. Özellikle gelişmekte olan ülkelerin rezerv çeşitlendirme eğilimi, fiyatlar üzerinde kalıcı bir destek unsuru olarak görülüyor.

2026 İÇİN 6.300 DOLAR BEKLENTİSİ KORUNUYOR

Kurumun asıl dikkat çeken projeksiyonu ise 2026 yıl sonuna yönelik 6.300 dolarlık ons tahmini oldu. JPMorgan, mevcut makroekonomik eğilimlerin ve yatırımcı davranışlarının bu seviyeyi mümkün kılabileceğini belirtiyor.

Analizde, küresel belirsizliklerin ve para politikalarındaki yön değişimlerinin altına olan talebi canlı tutacağı ifade ediliyor.

REZERVLERDE DÖNÜŞÜM DOLARDAN UZAKLAŞMA EĞİLİMİ

Raporda öne çıkan başlıklardan biri de ülkelerin rezerv yapılarındaki değişim. ABD Hazine tahvillerine olan bağımlılığın azalması ve rezervlerin kademeli olarak Çin yuanı ile altına kaydırılması, "rezerv para düzeninde dönüşüm"olarak tanımlanıyor.

Bu sürecin hız kazanması halinde altının küresel sistemde daha merkezi bir rol üstlenebileceği değerlendiriliyor. Bankaya göre altın, diğer varlıklara kıyasla bu dönüşümden en güçlü faydayı sağlayabilecek enstrümanlardan biri.

ALTINI DESTEKLEYEN DÖRT ANA DİNAMİK

Analizde, fiyatları yukarı taşıyan temel unsurlar dört başlıkta toplanıyor:

Jeopolitik riskler: Küresel gerilimler ve artan belirsizlik ortamı

ABD Merkez Bankası politikası: Olası faiz indirim süreci

Merkez bankası alımları: Özellikle gelişen ekonomilerden gelen güçlü talep

ETF girişleri:Altına dayalı borsa yatırım fonlarına artan yatırımcı ilgisi

Bu faktörlerin birlikte hareket etmesi durumunda, altın fiyatlarında yeni rekorların görülebileceği ifade ediliyor.

ALTIN NEDEN DİĞER EMTİALARDAN AYRIŞIYOR?

JPMorgan'a göre altın, bakır ya da nikel gibi sanayi metallerinden farklı bir dinamiğe sahip. Endüstriyel kullanım yerine, güvenli liman ve değer saklama aracı kimliği ön planda bulunuyor.

Bu nedenle altının fiyat oluşumunda klasik arz-talep maliyet hesaplarından ziyade, küresel risk algısı ve rezerv tercihleri belirleyici oluyor.

Özetle, küresel finans sisteminde yaşanan yapısal değişim sinyalleri, altını yeniden merkeze taşıyor. JPMorgan'ın 6.300 dolarlık projeksiyonu gerçekleşir mi bilinmez ancak görünen o ki altın, önümüzdeki dönemde de yatırımcıların radarında kalmaya devam edecek.

