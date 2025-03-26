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İşten ayrılana çift maaş! 20.646 TL + 14.368 TL... Nasıl başvuru yapılıyor?

İşsiz kalanlar 20 bin 646 liraya varan maaş alırken, işbaşı eğitim programlarına veya meslek eğitim kurslarına katılırsa ayrıca aylık 11 bin 52 ya da 14 bin 368 lira kazanabiliyor. Hatta kadınlarda farklı bir uygulama yapılıyor. Peki, İŞKUR'a başvuru sürecinde nelere dikkat etmek gerekiyor? İşte işten ayrılana çifte maaş imkanı tanıyan programın detayları...

Giriş Tarihi :26 Mart 2025 , 12:40 Güncelleme Tarihi :26 Mart 2025 , 12:42
İşten ayrılana çift maaş! 20.646 TL + 14.368 TL... Nasıl başvuru yapılıyor?

Ülkemizde işsiz kalanlara nakdi destek sağlanırken, iş kapısını açacak pek çok imkan da sunuluyor.

İşten ayrılana çift maaş! 20.646 TL + 14.368 TL... Nasıl başvuru yapılıyor?

Çalıştığı işyerinden ayrılanlar şartları sağlarsa 10 aya varan işsizlik maaşından yararlanırken, bu sürede meslek eğitim kurslarına ya da işbaşı eğitim programlarına katılanlar ikinci bir ödeme alabiliyor.

İşten ayrılana çift maaş! 20.646 TL + 14.368 TL... Nasıl başvuru yapılıyor?

SÜREYİ SİGORTALILIK BELİRLİYOR

İşten ayrılan çalışanlardan hizmet akdinin feshinden önceki son 3 yıl içinde 600 gün sigortalı çalışanlara 180 gün, 900 gün sigortalı çalışanlara 240 gün, 1080 gün sigortalı çalışanlara 300 gün, süre ile işsizlik ödeneği veriliyor.

İşten ayrılana çift maaş! 20.646 TL + 14.368 TL... Nasıl başvuru yapılıyor?

Çalışanlara işsiz kaldığında son 4 aylık brüt maaş ortalamasının yüzde 40'ı oranında işsizlik ödeneği bağlanıyor.

İşten ayrılana çift maaş! 20.646 TL + 14.368 TL... Nasıl başvuru yapılıyor?

Ancak bu ödenek, brüt asgari ücretin yüzde 80'ini geçemiyor. Ödenekten sadece damga vergisi kesiliyor.

İşten ayrılana çift maaş! 20.646 TL + 14.368 TL... Nasıl başvuru yapılıyor?

HESAP BRÜT ÜCRETTEN

Brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş olan yeni asgari ücrete göre en yüksek işsizlik aylığı damga vergisi kesilmiş olarak 20 bin 646 lira oldu.

İşten ayrılana çift maaş! 20.646 TL + 14.368 TL... Nasıl başvuru yapılıyor?

İşsizlik maaşı son 4 aylık maaş ortalamasına göre hesaplandığı için Mart'ta işten ayrılana aylık en az 9 bin 727, Nisan'da ve sonrasında çıkanlara 10 bin 323 lira ödenecek.

İşten ayrılana çift maaş! 20.646 TL + 14.368 TL... Nasıl başvuru yapılıyor?

İKİNCİ ÖDEME DE VAR

İşsiz kalanlar, İŞKUR'un düzenlediği işbaşı eğitim programlarına ya da meslek eğitim kurslarına katılırsa ikinci bir ödeme daha alabiliyor.

İşten ayrılana çift maaş! 20.646 TL + 14.368 TL... Nasıl başvuru yapılıyor?

İşsizlik maaşı alırken bu programlara katılanlara günlük 425,09 lira ödeniyor. Böylece aylık ödeme 26 gün üzerinden 11 bin 52 lirayı buluyor.

İşten ayrılana çift maaş! 20.646 TL + 14.368 TL... Nasıl başvuru yapılıyor?

Geleceğin mesleklerinde işbaşı eğitim programlarına katılımda ise ödeme artıyor.

İşten ayrılana çift maaş! 20.646 TL + 14.368 TL... Nasıl başvuru yapılıyor?

İşsizlik maaşı alırken siber güvenlik, kodlama, oyun geliştirme gibi programlarda düzenlenen programlara katılım sağlayanlara günlük 552,62 lira ödeniyor. Böylece aylık ödeme (26 gün) 14 bin 368 lirayı bulunuyor.

İşten ayrılana çift maaş! 20.646 TL + 14.368 TL... Nasıl başvuru yapılıyor?


KADINLARA DAHA FAZLA

Kadınların istihdamını ve iş gücüne katılımını desteklemeye yönelik yürütülen "Her Meslekte Kadın Eli Projesi" kapsamında yapılacak iş birlikleriyle belirlenen mesleklerde programlara katılım sağlayan kadın katılımcılara ise 30 artırımlı ödeme yapılıyor.

İşten ayrılana çift maaş! 20.646 TL + 14.368 TL... Nasıl başvuru yapılıyor?

MESLEK FARKI

İşbaşı eğitim programları en fazla; bilişim ve imalat sektörlerindeki işyeri ve mesleklerde 6 ay, diğer sektörlerde ise 3 ay süreyle uygulanabiliyor.

İşten ayrılana çift maaş! 20.646 TL + 14.368 TL... Nasıl başvuru yapılıyor?

Siber güvenlik, bulut bilişim, oyun geliştirme uzmanı ve kodlama gibi çağımızın ve geleceğin meslekleri olarak görülen alanlarda 18-29 yaş arası gençler için de en fazla 9 ay süre ile düzenlenebiliyor. Meslek eğitim kursları ise 160 günü aşamıyor.

İşten ayrılana çift maaş! 20.646 TL + 14.368 TL... Nasıl başvuru yapılıyor?

NASIL BAŞVURULUYOR?

İşsizlik ödeneğini için hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde İŞKUR'a başvurmak gerekiyor. Mücbir sebepler dışında 30 gün içerisinde başvurulmaması halinde, başvuruda gecikilen süre, toplam hak sahipliği süresinden düşülüyor.

İşten ayrılana çift maaş! 20.646 TL + 14.368 TL... Nasıl başvuru yapılıyor?

İşbaşı eğitim programlarına ya da meslek eğitim kurslarına katılmak isteyenlerin ise 81 ilde bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ile Hizmet Merkezlerine başvurmaları yetiyor.