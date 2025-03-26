İşten ayrılana çift maaş! 20.646 TL + 14.368 TL... Nasıl başvuru yapılıyor?

HESAP BRÜT ÜCRETTEN



Brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş olan yeni asgari ücrete göre en yüksek işsizlik aylığı damga vergisi kesilmiş olarak 20 bin 646 lira oldu.

İşsizlik maaşı son 4 aylık maaş ortalamasına göre hesaplandığı için Mart'ta işten ayrılana aylık en az 9 bin 727, Nisan'da ve sonrasında çıkanlara 10 bin 323 lira ödenecek.





İKİNCİ ÖDEME DE VAR



İşsiz kalanlar, İŞKUR'un düzenlediği işbaşı eğitim programlarına ya da meslek eğitim kurslarına katılırsa ikinci bir ödeme daha alabiliyor.

İşsizlik maaşı alırken bu programlara katılanlara günlük 425,09 lira ödeniyor. Böylece aylık ödeme 26 gün üzerinden 11 bin 52 lirayı buluyor.