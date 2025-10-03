İstanbul'da fahiş kiraya "dur" diyecek proje! Başkan Erdoğan açıklamıştı detaylar belli oldu
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı "Kiralık Sosyal Konut Projesi"nin detayları belli olmaya başladı. Proje ile İstanbul'daki fahiş kiralara karşı yeni adım atılıyor. TOKİ tarafından hayata geçirilecek projede evler piyasa değerinin altında kiraya verilecek, hak sahipleri kurayla belirlenecek. Süresi dolan kontratların ardından konutlar bakımları yapılarak yeniden ihtiyaç sahiplerine tahsis edilecek.
