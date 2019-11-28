İstanbul trafiğini rahatlatacak gelişme! Tank geçidi kavşak olacak

Eski askeri kışla arazisinin Esenler Belediyesine devredildiğini, askeri arazi ile Esenler yerleşimi arasından TEM Otoyolunun geçtiğini belirten yetkililer, yapılan protokolün önemine vurgu yaparak, "Esenlerin, özellikle Tekstilkent bölgesinin TEM bağlantısını sağlamak için bölgeye bir kavşak yapılması ihtiyacı vardı. Var olan ve atıl durumdaki eski tank geçidinin, yapılacak kavşak için kullanılmasının yararlı olacağına karar verildi ve hemen çalışmalara başlandı.