İşsizlik maaşına 30 gün kriteri | İşsizlik ödeneği almanın şartları nelerdir?

Türkiye'de çalışanların güvencelerinden birisi de işsizlik maaşı. İŞKUR kendi istek ve kusuru dışında işten çıkartılan ya da haklı fesihle ayrılan çalışanlara son 3 yıldaki prim gün sayılarına göre 10 aya kadar maaş ödüyor. Bu maaşın sınırları geçerli asgari ücrete göre belirleniyor ve en düşüğü brüt asgari ücretin yüzde 40'ı, en yükseği ise yüzde 80'i kadar oluyor. Bundan sadece damga vergisi kesiliyor. Bu yıl rakamlar bin 15 ile 2 bin 31 lira arasında uygulanıyor. Bu parayı almak için mutlak surette İŞKUR'a başvurmak gerekiyor. Başvurular eskiden doğrudan yapılırken, şimdi internet ortamında da oluyor. Ancak burada çalışan için 30 günlük kritik bir süre var. İşten ayrıldıktan sonra en geç 30 gün içinde İŞKUR'a başvuru şartı var.