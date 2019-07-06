İşsizlik maaşına 30 gün kriteri | İşsizlik ödeneği almanın şartları nelerdir?
İşsizlik ödeneği alacaklar dikkat! Türkiye'de çalışanların güvencelerinden birisi de işsizlik maaşı. Ödemelerde başvuru süresi önemli. Peki işsizlik maaşı almanın şartları neler? Yeniden işsiz kalan çalışan ikinci kez işsizlik maaşı alabilir mi? İşsizlik ödeneğiyle ilgili detaylar haberimizde...
Türkiye'de çalışanların güvencelerinden birisi de işsizlik maaşı. İŞKUR kendi istek ve kusuru dışında işten çıkartılan ya da haklı fesihle ayrılan çalışanlara son 3 yıldaki prim gün sayılarına göre 10 aya kadar maaş ödüyor. Bu maaşın sınırları geçerli asgari ücrete göre belirleniyor ve en düşüğü brüt asgari ücretin yüzde 40'ı, en yükseği ise yüzde 80'i kadar oluyor. Bundan sadece damga vergisi kesiliyor. Bu yıl rakamlar bin 15 ile 2 bin 31 lira arasında uygulanıyor. Bu parayı almak için mutlak surette İŞKUR'a başvurmak gerekiyor. Başvurular eskiden doğrudan yapılırken, şimdi internet ortamında da oluyor. Ancak burada çalışan için 30 günlük kritik bir süre var. İşten ayrıldıktan sonra en geç 30 gün içinde İŞKUR'a başvuru şartı var.
Bu süreyi geçirmemek hak ettiğiniz parayı tam olarak almanız demek. Bu süreyi ne kadar geçirirseniz alacağınız para o kadar azalacak. Örneğin; bir çalışan son 3 yılda 900 gün prim biriktirmişse, ona 8 ay maaş verilecek. Eğer 30 gün yerine 60 gün sonra başvurursa maaşı 7 aya düşecek. Burada bazı mücbir sebepler (hastalık, yakının vefatı gibi) kurumca geçerli sayılıyor.
İKİNCİ MAAŞ İMKANI
İşsizlik maaşı alırken iş bulunursa bu kez sistem değişiyor. İş bulan sigortalının işsizlik ödeneği kesiliyor. Bulduğu işten de çıkartılırsa bu kez kalan kısmı almaya devam ediyor. İşsizlik ödeneği almak için söylediğimiz gibi haksız veya sebepsiz yere işten çıkmak ya da haklı fesih şartlarıyla kendi ayrılmak gerekiyor. İşsizlik maaşının tamamını alan, yeniden şartları sağladığında işsizlik maaşından yararlanabiliyor.
KAÇ AY ÖDEME ALINIYOR?
İşsizlik maaşı için son 3 yıl içinde en az 600 gün sigortalı olarak primin ödenmiş olması ile işten ayrıldıktan önceki 120 gün içinde primin ödenmiş olması isteniyor. Alınacak işsizlik maaşının süresini de ödenen primler belirliyor. Buna göre son 3 yıl içinde 600 gün prim ödeyene 6 ay, 900 gün prim ödeyene 8 ay ve 1080 gün prim ödeyene 10 ay maaş ödeniyor.