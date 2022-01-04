İşsizlik maaşı 2022 hesaplama! İşsizlik maaşı 2022 zammı ne kadar oldu? İşsizlik ödeneğinden yararlanma şartları…

2022 zam oranlarının açıklanmasının ardından gözler işsizlik maaşına çevrildi. Çalışmadığı süre boyunca kişiye ekonomik destek sağlayan bu imkandan yararlanmak için bazı şartların sağlanması gerekiyor ve sonrasında İŞKUR'a başvuru yapılabiliyor. Peki işsizlik ödeneğinden yararlanma şartları nelerdir? İşsizlik maaşı 2022 hesaplama nasıl yapılır? İşsizlik maaşı 2022 zammı ne kadar oldu? Asgari ücret tutarında yapılan değişikliklere bağlı olarak farklılaşan işsizlik maaşına ilişkin tüm detaylar haberimizde yer alıyor.