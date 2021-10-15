İşsiz vatandaşa müjde: 81 ilden yüz binlerce işçi alımı yapılacak! Aylık 6 bin TL ile 7 bin TL arası maaş...

Küresel salgın sürecinde e-ticaret sektörü ivme kazandı. 2021 yılında 257 bin adet olan şirket sayısının 2022 yılına geldiğimizde 350 bine ulaşması bekleniyor. Sektörde ise en büyük sorun personel azlığı. En az 1 milyon çalışana ihtiyaç var. İşe alınanlara da 7 bin TL'ye dayanan aylık maaş veriliyor. İşsizliğin arttığı şu günlerde e-ticaret sektörü bünyesine katacak gençlere çağrıda bulunuyor. uluslararası e-ticaret platformu WORLDEF'in Başkanı Ömer Nart, "Bu firmalar, e-ticaretten anlayan çalışana ihtiyaç duyuyor. Ama nitelikli personel bulunamıyor. Bu sebeple e-ticarette ciddi bir yetişmiş işgücü sorunu var. Şu andaki ihtiyacın lojistik sektörü de dahil olmak üzere en az 1 milyon kişi olduğunu tahmin ediyoruz." diye konuştu.