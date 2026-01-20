PODCAST CANLI YAYIN

İslam Memiş'ten ters rüzgar uyarısı: Bu yıl altın ve gümüşte dengeler değişebilir

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, 2026'nın ilk yarısında altın ve gümüşte yükselişin sürebileceğini, yılın ikinci yarısında ise piyasa yönünün değişebileceğini söyledi. Sosyal medyada oluşturulan "altın düşmez" algısına dikkat çeken Memiş, büyük kazancı bireysel yatırımcıların değil piyasanın büyük oyuncularının elde ettiğini ifade etti. Ons altın için 4 bin 880 dolar seviyesini kritik direnç olarak gösteren Memiş, Altın/Gümüş rasyosunun yeniden 80 seviyelerine yükselebileceğini belirtti.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Hürriyet'te bugün yayımlanan köşe yazısında, 2025 yılında tarihi zirveleri test eden altın ve gümüşün 2026 yılına güçlü bir başlangıç yaptığını kaleme aldı. Değerli metallerin yatırımcılar açısından güvenli liman özelliğini koruduğunu vurgulayan Memiş, piyasalarda oluşan algı yönetimine de dikkat çekti.

Memiş, yatırım araçlarının getirilerine bakıldığında değerli metallerin hala öne çıktığını belirterek, "Bu getirilerden göreceğiniz gibi değerli metaller güvenli liman olmaya devam ediyor." dedi.

SOSYAL MEDYADA ALGILARA DİKKAT

Sosyal medyada 2025 yılı boyunca oluşan yatırım algılarına değinen Memiş, özellikle yılın ilk üç çeyreğinde altın, son çeyreğinde ise gümüş üzerinden yürütülen söylemlere dikkat çekti.

Memiş, "Sosyal medyada 2025'in ilk 3 çeyreğinde 'altın', son çeyreğinde 'gümüş' milliyetçiliği gördük." ifadelerini kullandı.

2025'te kazanan tarafın gerçek yatırımcılar değil, algı operasyonları yapanlar olduğunu savunan Memiş, "2025'te emtia yatırımcıları değil, sosyal medyada algı operasyonları yapanlar kazandı."dedi.

ALTIN 2026'DA 3 BİN 800 DOLARA GERİLER Mİ?

Altın fiyatlarına ilişkin olası senaryoları da değerlendiren Memiş, kesin yargılardan kaçınılması gerektiğini belirterek,"Olmaz, olmaz demeyin! Para işinde 'olmaz' diye bir şey yoktur. Sadece şartlar hazırlanmalı. Söz konusu kazançsa, o da olur." ifadelerini kullandı.

Geçen haftayı 4 bin 581 dolardan kapatan ons altın için kritik seviyelere dikkat çeken Memiş,"2026'daki en kritik direnç 4 bin 880 dolar seviyesi olarak görülüyor. Eğer yukarı yönlü kırılırsa 5 bin 020 dolar seviyesi sürpriz olmayacak." dedi.

Yılın ilk yarısında yükselişin sürebileceğini, ikinci yarıda ise farklı bir tablo oluşabileceğini belirten Memiş, yatırımcılara şu uyarıda bulundu: "Yatırımcı kendine 'Böyle bir ihtimale karşı ikinci bir planımız var mı?' diye sormalı."

GÜMÜŞTE SERT DALGALANMALAR: "BU YIL ŞAMPİYONUM DEĞİL"

Gümüş piyasasında yaşanan sert dalgalanmaların yatırımcıyı tedirgin ettiğini belirten Memiş, "Bugünlerde gümüş yatırımcısının kafası karışık. Bir gün yüzde 7 yükselirken, diğer gün yüzde 5 düşüyor. Gün içinde fiyat 5-7 dolar arası oynuyor." dedi.

2025 yılı için gümüşü"şampiyon" ilan ettiğini hatırlatan Memiş, 2026 yılı için ise bakış açısının değiştiğini söyledi:
"2025'te şampiyon olarak gümüşü ilan etmiştim ancak 2026'da şampiyonum gümüş değil."

ALTIN/GÜMÜŞ RASYOSU PROFESYONELLERİN SİLAHI

Altın ve gümüş yatırımcıları için en kazançlı formülün Altın/Gümüş rasyosu olduğunu vurgulayan Memiş, "Altın ve gümüş yatırımcısının en kazançlı formülü ALTIN/GÜMÜŞ RASYOSU (XAU/XAG) paritesi" dedi.

RASYO NEDİR?

Altın–gümüş rasyosu, yatırımcıya bu iki kıymetli metalin birbirine kıyasla hangi seviyede değerlendiğini gösteren önemli bir göstergedir. Oranın yükselmesi, gümüşün altına göre görece daha ucuz kaldığına işaret ederken; rasyonun düşmesi altının daha cazip bir konumda olduğunu düşündürebilir. Bu yönüyle rasyo, yalnızca fiyatların matematiksel oranını yansıtmakla kalmaz, aynı zamanda piyasanın genel yönü ve yatırımcı davranışları hakkında da önemli sinyaller verir.

Geçen yıl 88 seviyesinde olan rasyonun nisan ayında 106'ya yükseldiğini, geçen haftayı ise 50,58 seviyesinden kapattığını hatırlatan Memiş, bu değişimin yatırımcıya ciddi avantaj sağladığını belirtti.

"Geçen yıl 1 kg altın veren bir yatırımcı 88 kg gümüş alırken, bugün 1 kg altının yerine 51 kg gümüş koyabiliyor" diyen Memiş, aradaki farkın 37 kg gümüşe karşılık geldiğini söyledi.

Bu kazancın parasal karşılığını da açıklayan Memiş, "Bu da 4 milyon 588 bin liraya tekabül ediyor. Ayda durduğu yerde 382 bin 333 liralık getiri sağlamış." ifadelerini kullandı.

"RASYO 80'E YENİDEN YÜKSELEBİLİR"

Altın/Gümüş rasyosunun yeniden yükselme ihtimaline ilişkin görüşünü de paylaşan Memiş, "2026'da rasyo tekrar 80 seviyesine yükselir mi?" sorusuna net yanıt verdi: "Bende cevabı 'evet'."

Rasyonun 9 ayda 106'dan 50'ye gerilediğini hatırlatan Memiş, "50'den de 80'e çıkabilir." dedi. Kendi tercihine de değinen Memiş,"Elimde gümüşüm olsaydı rasyo üzerinden altın bana daha cazip gelirdi." değerlendirmesinde bulundu.

İSLAM MEMİŞ'TEN 2026 İÇİN NET UYARILAR

Memiş, 2026 yılına ilişkin genel değerlendirmesini ise maddeler halinde sıraladı:

🔴2026'nın ilk yarısı için değerli metaller güçlü.

🔴2026'nın ikinci yarısı rüzgar tersine dönebilir.

🔴Kârı cebe koymayı ihmal etme.

🔴Fed'in faiz kararları emtia için önemli.

🔴Altın ve gümüş gerçek paradır.

🔴Altın ve gümüşün fiyatına değil miktarına bakılır.

🔴Altın ve gümüş puslu havaları sever.

🔴Döviz bir yatırım aracı değil, ödeme aracıdır.

