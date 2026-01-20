İslam Memiş'ten ters rüzgar uyarısı: Bu yıl altın ve gümüşte dengeler değişebilir

ALTIN/GÜMÜŞ RASYOSU PROFESYONELLERİN SİLAHI

Altın ve gümüş yatırımcıları için en kazançlı formülün Altın/Gümüş rasyosu olduğunu vurgulayan Memiş, "Altın ve gümüş yatırımcısının en kazançlı formülü ALTIN/GÜMÜŞ RASYOSU (XAU/XAG) paritesi" dedi.

RASYO NEDİR?

Altın–gümüş rasyosu, yatırımcıya bu iki kıymetli metalin birbirine kıyasla hangi seviyede değerlendiğini gösteren önemli bir göstergedir. Oranın yükselmesi, gümüşün altına göre görece daha ucuz kaldığına işaret ederken; rasyonun düşmesi altının daha cazip bir konumda olduğunu düşündürebilir. Bu yönüyle rasyo, yalnızca fiyatların matematiksel oranını yansıtmakla kalmaz, aynı zamanda piyasanın genel yönü ve yatırımcı davranışları hakkında da önemli sinyaller verir.

Geçen yıl 88 seviyesinde olan rasyonun nisan ayında 106'ya yükseldiğini, geçen haftayı ise 50,58 seviyesinden kapattığını hatırlatan Memiş, bu değişimin yatırımcıya ciddi avantaj sağladığını belirtti.

"Geçen yıl 1 kg altın veren bir yatırımcı 88 kg gümüş alırken, bugün 1 kg altının yerine 51 kg gümüş koyabiliyor" diyen Memiş, aradaki farkın 37 kg gümüşe karşılık geldiğini söyledi.

Bu kazancın parasal karşılığını da açıklayan Memiş, "Bu da 4 milyon 588 bin liraya tekabül ediyor. Ayda durduğu yerde 382 bin 333 liralık getiri sağlamış." ifadelerini kullandı.